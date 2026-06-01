スポーツに打ち込む大学生のキャリア形成を支援『渡辺パイプスポーツ奨学金』を創設

渡辺パイプ株式会社

インフラ・住宅に関わる商材の専門商社ならびに農業プラントメーカーである渡辺パイプ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡辺圭祐、以下「渡辺パイプ」）は、スポーツ系の部活動およびサークルに所属する大学3年生を対象とした給付型奨学金「渡辺パイプスポーツ奨学金」を2026年6月1日に創設したことをお知らせいたします。

本奨学金は、スポーツに真摯に打ち込む学生の競技活動と就職活動の両立を支援するとともに、スポーツを通じて培った力を社会で発揮できる機会の創出を目的としています。

■「渡辺パイプスポーツ奨学金」創設の背景

渡辺パイプは、一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）や公益社団法人日本ラクロス協会とのパートナーシップ締結など、スポーツ競技および学生スポーツの発展に向け支援しています。こうした取り組みを通じ、スポーツに真摯に向き合う学生たちが、競技活動と将来のキャリア形成を両立していくことの重要性を強く認識しています。一方で、大学3年生は競技活動と就職活動の時期が重なり、将来への不安や経済的・時間的負担を抱えるケースも少なくありません。

そのような背景から、スポーツに打ち込む学生が安心して競技活動と就職活動を両立できる環境を創ること目的に、この度「渡辺パイプスポーツ奨学金」を創設いたしました。

■「渡辺パイプスポーツ奨学金」の特徴

1．1人あたり50万円を給付し、経済的負担を軽減することで競技活動と就職活動の両立を支援

2．説明会や交流機会を通じ、スポーツで培った力を社会で活かす機会を創出

3．企業の社会貢献と人材支援を両立する新たな取り組みとして展開

■実施概要

■渡辺パイプ株式会社 代表取締役社長 渡辺圭祐 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46508/table/28_1_23e078c58793d0716d5a204658ee8643.jpg?v=202606011051 ]

私自身、学生時代に柔道に打ち込み、多くの学びや経験を得ました。日々の厳しい練習や試合を通じて培った粘り強さや礼節、仲間と支え合う大切さ、そして目標に向かって努力を積み重ねる姿勢は、今でも大きな財産となっており、スポーツには人として成長する力があると感じています。

一方で、競技に真剣に取り組む学生ほど、競技活動と就職活動の両立に悩みや不安を抱えている現状もあると感じています。だからこそ、スポーツに打ち込む学生が、安心して就職活動に臨める環境を後押ししたいという想いから、本奨学金を創設いたしました。

当社はこれまでも、大学スポーツや競技スポーツへの支援を行ってまいりました。今後も、競技に真摯に向き合う学生たちの挑戦を支え、スポーツを通じた人材育成や社会貢献につながる取り組みを継続してまいります。

■奨学金プラットフォーム『ガクシー』について

運営会社：株式会社ガクシー

代表者：代表取締役 松原 良輔

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTAビジネスエアポート渋谷南平台3F

設立：2019年3月1日

事業内容：奨学金プラットフォーム「ガクシー」の開発・運営 など

URL：https://gaxi.co.jp