ジャパンウィンターリーグ2026/JWL2026 選手募集開始のお知らせ

株式会社ジャパンリーグ

株式会社ジャパンリーグ（本社:沖縄県沖縄市、代表取締役:鷲崎 一誠）は、2026年度に開催するジャパンウィンターリーグ2026（JWL2026）の選手募集を本日より開始いたしました。それぞれの目標に挑戦する選手たちが世界中から沖縄に集い、1か月間の実戦環境で次のステージへの扉を開くリーグです。早割締切は8 月31 日（月）まで!

ジャパンウィンターリーグ | JWL2026

世界中からプロ志望・スキルアップを目指す選手が沖縄に集い、約1 か月間の実戦を通じて自らの成⾧と進路をつかみにいく。これまで累計約80 名がMLB・KBO・独立リーグ等と契約を結ぶだけでなく、実戦の中で技術を磨き着実にレベルアップを果たしてきた--そんな確かな実績を持つ第5回リーグが、今冬も開幕します。

【開催概要】

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(C)株式会社ジャパンリーグ(C)株式会社ジャパンリーグ(C)株式会社ジャパンリーグ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149949/table/63_1_9afc8546f2a35de6a56576b38bc7d90d.jpg?v=202606011051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/149949/table/63_2_6e4be7e4294a3f76ec20b9b28ae74cb4.jpg?v=202606011051 ]

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