総再生33億回を誇る世界で人気の「Spookiz（スプーキッズ）」、LINEスタンプが登場！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）から、公式LINEスタンプが登場した。

(C)Sony Music Labels Inc.

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数633万人（6月1日現在）、総再生回数33億回超え（6月1日現在）を誇り、世界中で絶大な人気を誇っている。

そんなSpookizから、この度公式LINEスタンプが発売となった。日本公式SNSにて活躍しているイラストバージョンのスプーキッズで描かれ、キュラ、フランキー、ケビ、コンコン、ジィジィの個性豊かな表情を楽しめる、日常使いにぴったりの全16個のかわいらしいスタンプとなっている。

(C)Sony Music Labels Inc.

Spookizは現在、新シーズン「Spookiz -Monsters Awakening-」を公開中。今シーズンの最終話となるEp. 12は、6/5（金）21時に公開予定だ。日本を舞台にしたシリーズは、どのような展開を迎えるのか？！ぜひ注目してほしい。

〈概要〉

■スプーキッズ 公式LINEスタンプ

ご購入はこちら：https://line.me/S/sticker/34021995

1セット16個：50LINEコイン（150円）



購入方法

◆LINE STORE：https://line.me/S/sticker/34021995



◆LINEから検索

１. 無料通話・無料メール スマートフォンアプリ「LINE（ライン）」を起動し、メニューから[ホーム]をタップ。

２. 画面上部の検索欄に、「スプーキッズ」または「Spookiz」と入力。

３. 画面上部のタブから、スタンプを選択。

４. リストから、「スプーキッズ 公式スタンプ」を選択後、[購入する]をタップ。

＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞

・X：https://x.com/Spookiz_japan

・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/

＜Spookiz オフィシャルYouTube＞

https://www.youtube.com/@spookiz

＜その他公式アカウント＞

公式サイト：https://spookizworld.com/

TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld

Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/

X：https://x.com/Spookiz_world

Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld

＜Spookiz（スプーキッズ）＞

あらすじ

誰もいない真夜中に...ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！

[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz（スプーキッズ）]

いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）

食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）

のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）

ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）

恥ずかしがり屋な、いつも笑顔の明るいゾンビ、Zizi（ジィジィ）

舞台を日本に移し、どんな冒険が待っているのか？！

姿かたちも千差万別、性格も十人十色。

かわいくて憎めない、一風変わったモンスターたちの新たな物語が今はじまる！

作品紹介：

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を保有する、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は633万人（6月1日現在）、総再生回数は33億回超え（6月1日現在）を誇っている。