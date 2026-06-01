フランス発スニーカーブランド「PATRICK」より,「将軍」プラティニのシグニチャーモデルのサッカースパイクが待望の限定復活！

カメイ・プロアクト株式会社

■PATRICK FOOTBALL

カメイ・プロアクト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：川井 康紀）は、フランス発の自社スニーカーブランドPATRICK（パトリック）より、1985年のミシェル・プラテニシグニチャーモデルを復刻したサッカースパイクを、2026年6月1日(月) 10:00～7月15(水)までの45日間クラウドファンディングサイトにて限定受注を開始します。

ーCAMPFIRE クラウドファンディングサイト

https://camp-fire.jp/projects/952101(https://camp-fire.jp/projects/952101)

”FOOTBALL”は、PATRICKブランドのDNAそのものを象徴するキーワードで, 創業から130年以上の歴史を誇るPATRICKは、かつてフットボールシューズを主軸に発展し、数々の名だたるトッププレーヤーたちへシューズを供給してきました。ピッチで培われた機能美、洗練されたフォルム、そしてフランスブランドならではのエスプリ。そのすべてが、現在のPATRICKのアイデンティティを形作っています。

2006年を最後にサッカースパイクの生産を終了してからちょうど20年。2026年ワールドカップイヤーに、80年代に契約をしていたフランスの将軍ことミシェル・プラティニのシグニチャーモデルを日本製にて復刻します。プラティニ氏本人にもこの復刻に対する思いが届き、1985年に発売されたスパイクと同じロゴの入った商品となります。また、プラティニ氏本人の直筆サイン入りフォトカードの入ったスペシャルなセットやフランス高級シューケア用品とのコラボケアセット、Tシャツ、ユニフォーム、シャワーサンダル等もPATRICK FOOTBALLコレクションとして同サイトにて受注致します。これらの商品は、上記クラウドファンディング上のみの受注可能商品となります。

■MICHEL PLATINI 2026

1985年の名作サッカースパイク『ミシェル・プラティニ』の復刻商品です。当時のレザーの質感とボールタッチの感覚を忠実に再現しながら、日本人の足型に合わせたラストで快適性を実現。クラシックな丸いポイントのアウトソールは固定式で、あらゆるピッチに対応します。何より、日本製にこだわり、PATRICKブランドの本質である『品質の良さ』を追求しました。

プラティニ氏ご本人の許可をもらいサイドには当時と同じ「MICHEL PLATINI」の箔押しロゴ入り。

商品名：MICHEL PLATINI 2026 (日本製)

価格: 29,700円（税込）

素材（アッパー）：カンガルーレザー

サイズ：24.5cm～28.5cm（0.5cm刻み）

プラTシャツ 白,黒

フットボールカルチャーをテーマにしたクリエイティブスタジオ「CITYBOYS FC」とのコラボレーションTシャツ。前面には、あの伝説のゴールをモチーフにしたデザイン、背中にはPLATINIの文字が特徴。

カラー：WHT,BLK

価格：7,920円（税込）

サイズ：M,L,XL,XXL

ユニフォーム

あの伝説となった東京での幻のゴールを連想させるデザインとPATRICKの当時のユニフォームのアーカイブを融合させたデザイン。背番号10番のみ。長袖、襟付き。

価格：16,500円（税込）

サイズ：M,L,LL,3L,4L

シャワーサンダル

1996年のアーカイブを踏襲したデザイン甲の部分を調整できるベルクロタイプ。

価格：3,960円（税込）

素材：PVC

サイズ：S（およそ23.5cm）,M（およそ26.5cm）,L（およそ28.0cm）

■PATRICK FOOTBALLコンプリートセット 10名様限定

プラティニ直筆サイン入りフォトカードが入ったスペシャルな９点セット

セット内容：

スパイク、シャワーサンダル、Tシャツ白、Tシャツ黒、ユニフォーム、シューズバッグ、サフィールミニシューケア用品、エナメルバッグ（大）、プラティニ直筆サイン入りフォトカード



価格:88,000円（税込）

先着10名様限定

■PATRICK FOOTBALL ４点セット

サッカースパイク、シューズバック、サフィールミニケア用品とエナメルバック（中）の4点セット

価格：49,500円（税込）

その他、３点セット、２点セットもご用意あります。

*サフィールミニケア用品：サフィールシューケアマイスターが今回のPATRICKスパイクのケアのために特別に厳選したアイテムをまとめたセットになります。

そしてスパイクのサイズ確認をしていただけるフィッティングツアーを、

PATRICK直営店のPATRICK LABOにて下記スケジュールにて開催致します！

フィッティング・ツアー ＠PATRICK LABO

・6/4（木）～ 6/8（月）：PATRICK LABO 日本橋 / 神戸 ※2店舗同時開催

・6/11（木）～ 6/15（月）：PATRICK LABO みなとみらい

・6/18（木）～ 6/22（月）：PATRICK LABO 福岡

・6/25（木）～ 6/29（月）：PATRICK LABO 名古屋

・7/2（木）～ 7/6（月）：PATRICK LABO なんば

・7/9（木）～ 7/13（月）：PATRICK LABO 吉祥寺

️ 各店舗の詳細はこちら(https://patrick.jp/blogs/shop)から

また今回、20年ぶりにスパイクを復刻するまでの軌跡として本プロジェクトへの思い、歴代契約選手へのインタビュー、プラティニ氏本人へのインタビュー等をPATRICK FOOTBALLコンテンツとして配信しておりますので合わせてご確認ください。

️ PATRICK FOOTBALL WEBコンテンツ(https://patrick.jp/blogs/feature/tagged/football)