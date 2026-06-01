インフォコム、「後悔しないERP導入の最適解：カスタマイズの黄金比」について講演

インフォコム株式会社

インフォコム株式会社(https://www.infocom.co.jp/ja/index.html)（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒田 淳、以下 インフォコム）は、2026年6月19日(金)に開催される株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局主催「TECH+セミナー ERP 2026 Jun.」に協賛いたします。

本セミナーではERPの新規導入・リプレイスを検討中の経営層、DX推進責任者 、IT部門担当者に向けて、ERP導入で後悔しないための考え方や実践的なヒントを解説します。

■詳細はこちら

https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2026/enterprise/erp_202606/

インフォコム登壇セッション概要

企業のDX推進において、ERP導入の成否を分ける難所の1つが「カスタマイズの壁」です。本セッションではERP導入の最適解をテーマに、標準化と独自性を高次元で両立させるための具体的なアプローチを解説します。

セッションタイトル：

ERP導入の最適解：年間RFP100件が語るGRANDIT流カスタマイズ黄金比

登壇日時：

2026年6月19日（金） 13:50 ～ 14:20

講演概要：

ERP導入の成功を阻む「カスタマイズの壁」。過度なカスタマイズはプロジェクトリスクを急増させ、投資対効果の低下やシステムのレガシー化を招く一方、Fit to Standardのみでは現場の負担が大きくなりがちです。 そこで本講演ではFit & GapとFit to Standardの双方を熟知した知見から、GRANDITを基盤とした後悔しないERP導入の解を提示します。 注目すべきは、カスタマイズ率を「攻めの指標」として戦略的に再定義するアプローチ。標準化と現場の独自性を高次元で両立させます。

登壇者：

インフォコム株式会社

GRANDIT事業部門 ソリューション営業部

更屋 海周（さらや かいしゅう）

「TECH+セミナー ERP 2026 Jun.」とは

本セミナーは、株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局が主催する、ERP導入・リプレイスを検討中の企業に向けた一大オンラインイベントです。「自社状況をどれだけ鮮明に把握できるかがカギ！ERP導入で後悔しないための『発注者リテラシー』」をテーマに掲げ、システム選定やベンダーコントロールにおいて企業側が持つべき“発注者リテラシー（目利き力）”について、網羅的に解説します。

開催概要

● 日時： 2026年6月19日（金）

● 開催形式： オンライン開催

● 参加費： 無料（事前登録制）

● 主催： 株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局

● 詳細：https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2026/enterprise/erp_202606/

進化系ERP「GRANDIT」について

「GRANDIT（グランディット）(https://www.grandit.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260526)」は、コンソーシアム方式により業界を代表するIT企業が集まって知恵とノウハウを結集した進化系ERPです。経理、債権、債務、販売、調達・在庫、製造、人事、給与、資産管理、経費といった基幹業務に加え、BI（ビジネスインテリジェンス）、EC、ワークフロー等を標準搭載し、多通貨、マルチカンパニー機能などの全ての機能を統合。マルチブラウザやクラウド、RPAといった最新インフラをサポートすることにより、ビジネス環境の変化に対応し、ビジネスの可能性を拡げることで、日本企業の成長を支えます。

会社概要

会社名 ：インフォコム株式会社

設立 ：1983年（昭和58年）2月12日

代表者 ：代表取締役社長 黒田 淳

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト10階

事業内容 ：企業、医療機関、製薬企業、公共機関等に対する情報システムの企画・開発・運用・管理等のITサービスの提供

URL ：https://www.infocom.co.jp/ja/index.html

＜本件に関するお問い合わせ＞

マーケティング本部 清水 marketing@grandit.jp

※本資料に記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。