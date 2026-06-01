株式会社itoq、新時代に向けた「第二創業」へ AI時代を見据え、創業者の鹿田健太が代表取締役に就任

株式会社itoq

株式会社itoq（本社：東京都世田谷区、以下「itoq」）は、2026年6月1日付で、創業者である鹿田 健太が再び代表取締役に就任したことをお知らせいたします。

なお、辻本 健一は引き続き取締役として経営に携わってまいります。

itoqは2019年の創業以来、SES事業を中心に事業を拡大し、コロナ禍という大きな社会変化の中でも、従業員10名から100名を超える規模へと成長を続けてまいりました。

その成長過程においては、エンジニア出身である辻本 健一が代表として、技術基盤やエンジニアリング組織の強化を推進し、技術力の向上と顧客提供価値の拡大に大きく貢献してまいりました。

一方で、AI技術の急速な進化により、企業に求められる役割は大きく変化しています。

単なる技術提供だけではなく、「どのように顧客課題を解決し、事業成長へ繋げるか」が、これまで以上に重要視される時代へと移行しています。

こうした時代背景を踏まえ、創業者である鹿田 健太が再び代表取締役へ就任し、itoqは「第二創業期」として、新たな価値創造と事業変革への挑戦をスタートいたします。

今後は、従来のSES・エンジニアリング支援に加え、AI時代における顧客課題の解決、事業変革支援、価値創造をより強化し、「技術を提供する会社」から、「技術を通じて未来を共創する会社」への進化を目指してまいります。



■新代表 就任のご挨拶



株式会社itoq代表取締役 鹿田 健太

この度、株式会社itoqの代表取締役に就任いたしました、鹿田 健太でございます。

現在、AI技術の急速な進化により、社会やビジネスの在り方そのものが大きく変化しています。この変化は単なる技術革新ではなく、人々の働き方や企業の価値提供の構造そのものを変える、大きな転換点だと考えています。

itoqはこれまで、多くのお客様とエンジニアに支えられながら成長を続けてまいりました。そして今、私たちは「第二創業期」として、新たな挑戦を始めます。

これからの時代において重要なのは、単に技術力を高めることではなく、その技術をどのようにお客様の課題解決へ繋げ、価値として届けるかだと考えています。私たちは、お客様への価値提供をより深く追求し、変化の激しい時代の中でも信頼され続けるパートナーでありたいと考えています。

また、AI時代においても「人」にしか生み出せない価値を大切にしながら、エンジニア一人ひとりが挑戦し続けられる組織づくりを進めてまいります。そして、技術と人の力を通じて、社会に新しい価値を提供し続けていきます。今後とも、皆様の変わらぬご支援、ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■Qホールディングスについて

【株式会社Qホールディングス】

代表：代表取締役 伊達 樹哉

本社：東京都渋谷区神宮前6-23-4

設立：2023年8月

事業：グループ企業の経営支援 / 事業開発

従業員数：6名（2026年5月末）

ホームページ：https://qholdings.co.jp/

【株式会社itoq】

代表：代表取締役 鹿田 健太

本社：東京都世田谷区砧3丁目5-2 勝吉ビル4F

設立：2019年9月2日

事業：SES事業 / CloudMeets事業

従業員数：90名（2026年5月末）

ホームページ：https://itoq.co.jp/

【株式会社salq】

代表者：代表取締役 加藤 大輝

本社：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立：2024年3月

事業：SES事業

従業員数：26名（2026年5月末）

ホームページ：https://salq.co.jp/

【株式会社ATELIER-Q】

代表者：代表取締役 伊達 樹哉

本社所在地：福岡県福岡市中央区天神1-4-1

設立：2023年9月

事業：デジタルデザイン / グラフィックデザイン / ブランドデザイン

従業員数：6名（2026年5月末）