「らくつむトルコリラ/円買付コスト FXポイントプレゼントキャンペーン」実施！

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、FX積立『らくらくFX積立』におきまして、2026年6月1日（月）より「らくつむトルコリラ/円買付コスト FXポイントプレゼントキャンペーン」を実施します。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中に「対象となる買付注文の方式」により買付がなされた対象通貨ペアの外貨建て「買付残高」※2の額に応じて、買付コスト相当※3のFXポイントを進呈いたします。

この機会にぜひ、お得に『らくつむ』を始めてみましょう。

■キャンペーン期間

2026年6月1日(月)午前7時05分～2026年6月27日(土)午前5時50分

■対象通貨ペアと特典

トルコリラ/円(TRY/JPY)：1通貨あたり0.05FXポイント(0.05円相当)

（合計ポイント数が「1FXポイント」以上の場合に付与対象となります。小数点以下切り捨て）

■対象となる買付注文の方式

即時買付（円貨のみ※1）、定期買付（円貨のみ※1）、スワップポイント再投資による新規買付

（いずれもレバレッジ、買付コースの別は問いません）

■対象者

外為どっとコムの『らくらくFX積立』口座をお持ちの方

※1 買付金額が「円貨」であるもの（発注時に「円で入力」を選択したもの）に限り対象となります。買付金額が「外貨」であるもの（発注時に「外貨で入力」を選択したもの）は本キャンペーンの対象とはなりませんので、あらかじめご承知おき願います。なお、ここでいう定期買付には「らくらく定期買付」を含みます。

※2 ここでいう「買付残高」とは、買付設定における「買付金額」ではなく、その設定によって実際に買付がなされた外貨建ての数量（注文履歴画面における「数量」の合計）を指します。したがって、同じ「買付金額」による同タイミングの買付であっても、実際に買付がなされる「買付残高」の額はレバレッジの大小に比例して異なります。なお、このとき損失リスクもまたレバレッジの大小に比例して増減しますので、設定に際してはこの点を十分ご認識のうえ、レバレッジをご選択くださいますようお願いいたします。

※3 過去実績スプレッド最頻値の50％を買付コストとして算出

【FXポイントとは？】

FXポイントとは、当社各種サービスやキャンペーンによって獲得ができ、『らくらくFX積立』の買付注文にご利用できる、当社のオリジナル・ポイントサービスです。FXポイントに関する詳細は下記リンク先ページをご覧ください。

https://www.gaitame.com/service/rakutsumu/fxp/

■エントリー方法

外為どっとコム ウェブサイト内の「らくつむトルコリラ/円買付コスト FXポイントプレゼントキャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。

https://www.gaitame.com/campaign/try-2606/

現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。

▼現在開催中のキャンペーンはこちら

https://www.gaitame.com/campaign/

今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

＜『外貨ネクストネオ』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率1％以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します） 売買手数料：0円 『らくらくFX積立』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：100％（レバレッジ1倍）、50％（レバレッジ2倍）、33.34％（レバレッジ3倍）（法人のお客様は、100％（レバレッジ1倍）のみ） 売買手数料：0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『CFDネクスト』 取引形態：店頭CFD取引 委託保証金：店頭指数CFD取引 想定元本の 10％相当額、店頭商品CFD取引 想定元本の5％相当額、店頭株式CFD取引 想定元本の 20％相当額以上に設定 取引手数料：0円 ロスカット手数料（1取引単位あたり）：店頭指数CFD取引 110円（税込）、店頭商品CFD取引 110円（税込）、店頭株式CFD取引 55円（税込） 【注】取引手数料の他に、金利調整額、権利調整額、価格調整額の支払いが発生する場合があり、お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『外貨ネクストバイナリー』 取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ） 購入価格：1Lotあたり約40～999円 売買手数料：0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞

株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL：03-5733-3065

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会