リセ 代表・藤田が一般社団法人AIリーガルテック協会 代表理事に就任

株式会社リセ

株式会社リセは、代表取締役 CEO、弁護士（日本・米国NY州）の藤田 美樹が、一般社団法人AIリーガルテック協会（略称：AILTA）の代表理事に2026年6月1日付で就任したことをお知らせします。

AILTAは、AI・テクノロジーを活用したリーガルテックサービスの健全な発展と普及を通じて、法曹界および企業法務業界におけるリーガルテック活用を推進し、日本の法務力向上と国際競争力強化、司法アクセス向上に寄与することを目的に活動しています。

株式会社リセは、「争いのない『滑らかな』企業活動の実現」をミッションに掲げ、西村あさひ法律事務所出身の代表により設立されました。専門弁護士の知見と最先端技術を組み合わせ、AI契約書レビューサービス「LeCHECK」、翻訳機能サービス「LeTRANSLATE」、契約書のAI自動管理サービス「LeFILING」を提供しています。

今回の代表理事就任を通じて、当社はリーガルテックサービスにおける適切な技術活用と業界発展に、より一層貢献するとともに、引き続き企業法務および弁護士実務の効率化・高度化を支援するサービス提供に努めてまいります。

リセ 代表取締役 CEO 藤田 美樹 コメント

AI技術の進展により、法務領域でもAI活用が進む一方で、信頼性や適切な運用も重要です。

AIリーガルテック協会での活動を通じて、業界全体の健全な発展に貢献していきたいと考えています。 株式会社リセとしても、引き続き先端技術と高度な法律知見を組み合わせ、中堅中小企業をはじめとした企業法務の現場で役立つリーガルテックサービスを提供することで、より多くの企業の法務課題解決に貢献してまいります。

AIリーガルテック協会 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51277/table/60_1_8507ad938d88234fe8b380c40cd6714c.jpg?v=202606011051 ]

URL： https://ai-legaltech.org/

リセ 会社概要

会社名 ： 株式会社リセ

代表取締役社長 ： 藤田美樹

所在地 ： 東京都千代田区神田錦町2-2-1WeWork KANDA SQUARE

設立 ： 2018年6月

コーポレートサイト ： https://lisse-law.com/

会社概要 ： https://lisse-law.com/company/



株式会社リセは、西村あさひ法律事務所出身の代表が設立し「争いのない『滑らかな』企業活動の実現」をミッションに掲げています。専門弁護士の知見と最先端技術を掛け合わせ、企業法務や弁護士の業務効率化を支援し質の向上が可能な、AI契約書レビューサービス「LeCHECK」、翻訳機能サービス「LeTRANSLATE」、契約書のAI自動管理サービス「LeFILING」 を提供しています。