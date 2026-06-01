AI で世界最高水準のランディングページを自動生成するサービス「JOLT(ジョルト)」、新ブランド「ZOLT(ゾルト)」へと名称変更

株式会社CFPコンサルティング

ZOLT（ゾルト）ロゴ

株式会社 CFP コンサルティング（本社：東京都新宿区、代表取締役：坂牧 毅、以下「当社」）は、AI を活用したランディングページ（LP）自動生成サービス「JOLT（ジョルト）」を、2026年6月1日付で「ZOLT（ゾルト）」へ名称変更いたします。これに合わせ、URLを入力するだけで広告代理店レベルのLPが約5分で完成する生成エンジンを最新世代に刷新。4月以降に実施した400件を超える機能改善とあわせ、新ブランドとしてユーザーに最高の体験をお届けします。

■「ZOLT (ゾルト)」とは

ZOLT公式サイトを見る :https://jolt-lp.ai/

ZOLT は、URL を 1 つ入力するだけで、AI が世界最高水準のランディングページ (商品紹介ページ / 集客ページ)を自動で作るサービスです。

これまで、成果が出るランディングページを 1 ページ作るには、デザイナー・ライター・マーケッターが時間をかけて構成・文章・画像を作り込み、数十万円～数百万円の費用と数週間の期間が必要でした。ZOLT はこのプロセスを 「URL を入れて20分待つ」だけ に短縮します。

■名称変更の経緯

ローンチ以降、多くのお客様にご利用いただき、サービスは大きく進化しました。「もっとパワフルに、もっと信頼されるブランドへ」── この想いを込めて、英語の Z が持つ「次世代 / 最先端 / ゴール (Z=最終地点)」のニュアンスを取り入れた ZOLTへとリブランドします。ロゴ・配色・体験すべてを一新し、新たな時代の入口に立ちます。

ご利用中のお客様は、お手続きは一切不要です。既存のアカウント・公開中のページ・お支払い情報はすべてそのまま引き継がれます。

■新ブランド「ZOLT」の進化点（4月以降の主な改善）

■料金プラン

- 画像生成エンジンを最新世代「ChatGPT Images 2.0」に刷新LPの主役となるキービジュアル画像の品質が大幅に向上。日本語のキャッチコピーや構図、写真のリアリティが格段に上がりました。- 「世界最高水準スコアカード」による自動採点生成されたLPは138項目で自動採点され、平均85点以上の品質を保証。デザインの完成度から法令遵守 (薬機法・景表法)まで、機械が網羅的にチェックします。- 一つのURLから複数案を保持できる「両方を残す」機能一回目と二回目で異なるLPを同時に保存し、A/Bテストで成果を比較できます。- ブラウザ上での直接編集コードを書かずに、文章・画像・レイアウトを直感的に微調整できます。- アクセス・コンバージョン自動計測公開したLPの閲覧数・問い合わせ数を、Google Analytics連携で即可視化。- 独自ドメイン / 独自サブドメイン公開自社ブランドのURL (例: lp.your-company.com) でそのまま公開可能。- 5段階の料金プラン個人ユーザーから大企業のマーケティングチームまで、規模に合わせて選べる料金体系を整備しました。- 400件以上の品質改善4月以降、ご利用ユーザーの声を反映した改善を毎日のように実施。エラーメッセージの親切化、生成中のヒント表示、初めての方向けの案内など、「使いやすさ」を磨き続けています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/143630/table/13_1_abfb417051e1638d5fd11b723364cecb.jpg?v=202606011051 ]

※ フリープランで、ランディングページの生成・評価・編集・公開試行まですべて体験できます。

代表コメント

「お客様がZOLTで作ったランディングページが、ビジネスの可能性を一段引き上げる ── そのために、私たちは毎日サービスを磨き続けています。今回の名称変更は、新ブランドとしてお客様への約束を新たにする節目です。これからも『URLひとつで世界最高水準』を実現するために、進化を止めません。」



株式会社CFPコンサルティング 代表取締役 坂牧 毅

基本情報

【株式会社CFPコンサルティングについて】

「データドリブン集団」として、最新のAI技術と独自の分析知見を融合させたマーケティングソリューションを提供しています。「SaaSの終焉」と「自律型AIエージェントの台頭」という市場の不可逆的なパラダイムシフトを見据え、人間の創造性とAIの実行力を高度に統合することで、企業のビジネス成果を最大化する次なるデジタル体験の実現を目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社CFPコンサルティング

設立：2010年5月

所在地：東京都新宿区西新宿8-15-17 住友不動産西新宿ビル2号館 3階

代表者：代表取締役 坂牧 毅

事業内容：

・デジタルマーケティング総合コンサルティング事業

・アカウント出稿サポート事業

・SaaS事業

コーポレートサイト：https://cfp-consulting.co.jp/(https://cfp-consulting.co.jp/)