LINEやSNSのDMによるご紹介にも対応！「お友達ご紹介キャンペーン」

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、店頭FX『外貨ネクストネオ』にて、「お友達ご紹介キャンペーン」を2026年6月1日(月)より実施します。

■対象者

外為どっとコム『外貨ネクストネオ』口座をお持ちのお客様

■申込方法

●ご紹介者様（すでに『外貨ネクストネオ』を開設済みのお客様）：

外為どっとコム ウェブサイト内の「お友達ご紹介キャンペーン」にある専用エントリーフォームにてお申込みを行い、最後に表示される画面でメール、LINE、SNSのDM（ダイレクトメッセージ）の中から「お友達」に合わせてお好みの紹介方法（ツール）を選択のうえ、専用リンクを送信します。

●お友達（ご紹介されるお客様）：

「ご紹介者様」から受け取ったメール、LINE、DM内の専用リンクより、『外貨ネクストネオ』の口座開設申込を行います。

■対象期間

ご紹介期間：2026年6月1日(月)午前7時00分～2026年8月1日(土)午前5時55分（2ヵ月間）

お取引期間：2026年6月1日(月)午前7時00分～2026年9月1日(火)午前5時55分（3ヵ月間）

■お取引条件とキャンペーン内容

すでに『外貨ネクストネオ』を開設しているお客様（「ご紹介者様」）が、『外貨ネクストネオ』に興味をお持ちの方（「お友達」）を紹介していただき、後日その「お友達」が条件（『外貨ネクストネオ』にて10万円以上の入金（※1）、および1万通貨以上の新規取引を5回以上）を満たされた場合には、「ご紹介者様」と「お友達」の双方にもれなく現金5,000円をプレゼントいたします。

うち「ご紹介者様」については、本キャンペーン特典の適用対象となる「お友達」の人数を上限10名様までとし、そのすべてが条件を満たした場合には合計50,000円を獲得できます。

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。

https://www.gaitame.com/campaign/2606-friends/

※1 本キャンペーンでいう「入金額」とは、対象期間中の「純増額」（対象期間における外部から外為どっとコム口座への入金の合計と、外為どっとコム口座から金融機関預貯金口座への出金の合計との差額）を指します。

【！ご注意ください】

キャンペーンには、所定の対象条件や対象期間、ご注意事項がございます。ご参加にあたってはリンク先の告知ページを必ずご一読ください。キャンペーンは所定のフォームからのエントリーが必要です。

現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。

▼現在開催中のキャンペーンはこちら

https://www.gaitame.com/campaign/

今後も外為どっとコムでは、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。お取引の前に充分内容を理解し、ご自身の判断でお取り組みください。

＜『外貨ネクストネオ』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：各通貨の基準レートにより計算された取引金額の保証金率4％以上に設定（法人のお客様は、保証金率1％以上となる額または金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうち、いずれか高い額以上の委託保証金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します） 売買手数料：0円 『らくらくFX積立』 取引形態：店頭外国為替保証金取引 委託保証金：100％（レバレッジ1倍）、50％（レバレッジ2倍）、33.34％（レバレッジ3倍）（法人のお客様は、100％（レバレッジ1倍）のみ） 売買手数料：0円 【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『CFDネクスト』 取引形態：店頭CFD取引 委託保証金：店頭指数CFD取引 想定元本の 10％相当額、店頭商品CFD取引 想定元本の5％相当額、店頭株式CFD取引 想定元本の 20％相当額以上に設定 取引手数料：0円 ロスカット手数料（1取引単位あたり）：店頭指数CFD取引 110円（税込）、店頭商品CFD取引 110円（税込）、店頭株式CFD取引 55円（税込） 【注】取引手数料の他に、金利調整額、権利調整額、価格調整額の支払いが発生する場合があり、お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。また取引レートには売値と買値に差（スプレッド）が生じます。＞

＜『外貨ネクストバイナリー』 取引形態：店頭通貨バイナリーオプション取引（満期である判定時刻をもって自動権利行使となるヨーロピアンタイプ） 購入価格：1Lotあたり約40～999円 売買手数料：0円 【注】店頭通貨バイナリーオプション取引は期限の定めのある取引であり、相場の変動等の要因により原資産価格が変動するため、予想が外れた場合には投資元本の全額を失うリスクの高い金融商品です。権利行使価格と判定価格との関係がお客様にとって利益となる場合には自動権利行使によりペイアウト額を得られますが、損失となる場合には権利消滅により全購入金額が損失として確定します。またオプションの購入価格と売却価格には差（スプレッド）が生じます。＞

株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL：03-5733-3065

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会