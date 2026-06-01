【新発売】別府温泉発のブランドHAA（ハー）から、職人が40日以上かけて作る“湯の花”を使った洗顔料「湯の花洗顔」が誕生！

株式会社HAA

株式会社HAA（本社：大分県別府市、代表：池田佳乃子）は、新商品「湯の花洗顔」を、HAA公式オンラインストアにて2026年6月1日(月)から、全国のお取り扱い店舗にて2026年6月25日(木)から販売いたします。

HAA（ハー）湯の花洗顔 100g

そして正式発売に先立ち、本日2026年6月1日（月）から6月24日（水）まで、HAA公式オンラインストア限定で、お得に湯の花洗顔をお試しいただける「先行販売」を実施いたします。

【HAA公式オンラインストア限定】湯の花洗顔 先行販売について

期間：2026年6月1日（月）～ 24日（水）まで

詳細：先行販売の期間中に限り、湯の花洗顔を定価（3,300円）の10%OFF（2,970円）＋送料無料でお得にご購入いただけます。

◼︎別府・鉄輪温泉にいきづく湯治の知恵を、日々の暮らしへ。

【10%オフ＋送料無料】先行販売はこちら :https://haajapan.com/pages/lp-yunohanawash-general?utm_source=PR&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=24鉄輪温泉の風景

大分別府、鉄輪（かんなわ）温泉。暮らしに温泉が溶け込むこの街には、古くから温泉宿に長期滞在して、こころと身体を休める「湯治（とうじ）」の文化が根付いています。

この街で生まれたHAA(ハー)は、目まぐるしく過ぎる現代において、「日常に、深呼吸を届ける」をミッションに、日本古来の湯治文化を現代に取り入れたサービスやプロダクトを開発しています。

今回着目したのが、日々の暮らしの中で、誰もがルーティンで行う“洗顔”です。洗顔は、単に汚れを落とすだけの作業ではなく、外向きのわたしから、素の自分へと切り替える、大切なリセット行為のひとつだと定義しました。忙しい毎日の中でも、別府温泉で大切に育てられた「湯の花」を使った洗顔料が、わたしを労り、“素に戻る”きっかけになりますように。そんな願いを込めて、湯の花洗顔は誕生しました。

◼︎“湯の花洗顔”で、まるで温泉あがりのような、やわらかく澄んだ素肌に。

新商品「湯の花洗顔」は、別府温泉精製 湯の花エキス（保湿成分）と沖縄の海泥（海シルト・スクラブ成分）を配合。昔ながらの石けん製法で作られた、素肌に寄り添うマイルド処方の洗顔料です。

湯の花エキスの天然のミネラル成分が、洗顔後の肌の潤いを守ります。同時に、肌を潤いで満たしてキメを整え、なめらかに引き締まった素肌へ導きます。

また、沖縄の海泥の毛穴よりも微細な粒子が、肌をいたわりながら汚れに密着。毛穴の奥の汚れまでスッキリと洗い流します。やさしくマッサージするように洗うことで、潤いを感じる健やかな肌へ整えます。

湯の花洗顔を泡立てた様子一日のはじまりとおわりに

◼︎別府の職人が40日以上かけて作る湯の花から生まれる“湯の花エキス”へのこだわり

湯の花小屋の中で、「湯の花」を作る職人

湯の花洗顔に配合している“湯の花エキス”の原料となるのは、別府温泉で350年以上守られてきた「湯の花」です。

湯の花は、一般的には温泉に浮かんでいたり、底に沈んでいたりする沈殿物のことを指しますが、湯の花洗顔の原料である別府の湯の花は、こうした自然現象で生まれる湯の花とは異なるもの。 別府の職人が、茅葺屋根の「湯の花小屋」の中で、青粘土と温泉の蒸気を反応させ、夏場で40日以上、冬場では60日～70日の時間をかけて大切に育て上げた結晶を別府では「湯の花」と呼んでいます。

採取した湯の花は、不純物を取り除くため、別府の温泉水と混ぜ合わせます。そこから約1ヶ月もの歳月をかけ、琥珀色の湯の花エキスをじっくりと精製・抽出していきます。こうした工程を経て、ミネラル豊富な独自の「別府温泉精製 湯の花エキス」へと生まれ変わるのです。

この貴重な成分「湯の花エキス」を配合した湯の花洗顔。

一日のはじまりとおわりに、自分の体温を感じながら洗顔を行うことで、こころもほどけて、素のわたしに戻っていく。湯の花洗顔が、そんな存在になれたらと願っています。

湯の花湯の花エキス

◼︎商品概要

湯の花洗顔テクスチャー[表: https://prtimes.jp/data/corp/85939/table/24_1_6cf71f6fb292385127579b3c3834127f.jpg?v=202606011051 ]

＜特徴＞

◼︎HAA代表 池田佳乃子よりメッセージ

- 別府温泉精製 湯の花エキス（保湿成分）と沖縄の海泥（海シルト‧スクラブ成分）を配合- 別府の職人が40日以上かけて作る“湯の花”を使用した洗顔料- 石油系界面活性剤を使わない昔ながらの石けん製法- 7つのフリー（石油系界面活性剤 / 鉱物油 / パラベン / エタノール / シリコーン /合成香料 / タール系色素）湯の花洗顔の詳細はこちら :https://haajapan.com/pages/lp-yunohanawash-general?utm_source=PR&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=24HAA代表 池田佳乃子

入浴剤「HAA for bath」を発売してから5年が経ち、多くのお客様にお届けしていく中で、入浴剤と同じ成分である「湯の花エキス」をスキンケアにも取り入れたい、というお声をたくさんいただくようになりました。その中で、洗顔は私たちHAAが大切にしている湯治文化につながる「素の自分に戻れる行為」だと考え、今回の商品化に至りました。

朝起きたときや、一日の終わりに、湯の花洗顔で今の自分の状態に気づけるような時間ができたら幸いです。そして、どんな肌質の方でも使えるようにマイルド処方にこだわり、何度も試作をつくって、やっと自信を持ってお届けできる洗顔に仕上がりました。ぜひお手にとってお試しいただけると嬉しいです。

◼︎株式会社HAAについて

HAA（ハー）は、大分県別府市鉄輪（かんなわ）温泉生まれの、日本古来の養生法「湯治（とうじ）」から着想を得た、日常に深呼吸を届けるブランドです。一人の小さな深呼吸から生まれる余白は、自分を客観視する力をくれたり、まわりへのやさしさを育んだりします。一人ひとりの深呼吸が、お湯がじんわり広がるように、やさしさとして社会に連鎖していく。自分をいたわる方法がすこし変わると、世の中は大きく変わる。私たちはそう信じて、「日常に、深呼吸を届ける」ことをミッションに掲げています。

◼︎会社概要

湯けむりが立ちのぼる鉄輪温泉エッセイ付きの薬用入浴剤「HAA for bath 日々」

会社名：株式会社HAA

所在地：大分県別府市鉄輪東10組3

設立：2021年7月9日

代表取締役：池田佳乃子

⚫︎公式オンラインストア：https://haajapan.com/

⚫︎Instagram：https://www.instagram.com/haa.japan/

⚫︎note：https://note.com/haajapan

⚫︎x：https://x.com/haajapan_

⚫︎LINE：https://lin.ee/76q04TU