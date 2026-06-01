複数のゲーム開発会社に一括で就活アプローチできるWEB就活企画「ゲーム開発ドラフト会議2026」開催！

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、ゲーム制作を目指す学生、若手クリエイター向けWEB就活企画「ゲーム開発ドラフト会議 2026」の開催を発表、作品受付を開始しました。また、オンライン説明会「ゲーム開発ドラフト会議フォーラム」を2026年7月3日（金）に開催します。

ゲーム開発ドラフト会議とはゲーム制作の未来を担う学生、次世代アーティストやゲームクリエイターを対象に、ゲーム開発における高い創造性や技術の進歩を支援しながら、人材発掘、業界の活性化、およびマーケットアピールの場として継続開催を目標としたWEB就活企画です。トップランナーのゲーム開発企業が審査企業として参加し、ゲーム制作の現場で活躍したい学生・若手クリエイターの応募作品を審査します。

また、審査企業の制作チーム、採用チームより、各社のこだわりや求める人材像などをお話しいただくオンラインイベント「ゲーム開発ドラフト会議フォーラム」を2026年7月3日（金）に実施します。就職したいゲーム開発企業のことを、事前により詳しく知ることができます。

複数のゲーム開発会社に一括でアプローチできるチャンスです。ぜひチャレンジしてみてください。

《ゲーム開発ドラフト会議》

■タイトル

ゲーム開発ドラフト会議 2026

■応募申し込み専用サイト

https://www.too.com/game-tsuku/gamedraft/y2026/

■内容

複数のゲーム開発会社に一括で就活アプローチできるWEB就活企画です。

1.ポートフォリオをZIPファイルにまとめて、専用申込フォームより送信

2.複数の審査企業があなたの作品を審査

3.審査企業と応募者をマッチング

4.企業から指名が多かった方のポートフォリオ作品は、公式WEBサイトにて発表

■審査企業

・株式会社インティ・クリエイツ

・株式会社ガンバリオン

・株式会社サイバーエージェント

・株式会社サイバーコネクトツー

・ジェムドロップ株式会社

・株式会社トーセ

・株式会社バンダイナムコスタジオ

・プラチナゲームズ株式会社

・株式会社ボーカゲームスタジオ

■応募資格

2027年3月卒業予定の学生

2028年3月卒業予定の学生

社会人経験3年未満のクリエイター志望者

■応募期限

2026年7月31日（金）迄

■応募作品（ポートフォリオ）

3DCGツールを使用したオリジナル作品（動画、静止画）

・応募テーマは設けておりません。自由に制作してください。

・キャラデザイン、⾐装デザイン、リグ、アニメーション、背景、エフェクトなどが対象です。

・学生が主体となったチーム制作作品も対象とします。その場合、自分が担当した箇所を明記するようにしてください。

・ポートフォリオ作成において、画像生成AIを活用した場合、どの作品で使用したか記入ください。AIを適切に活用することも能力を示す一つの方法ですが、どの作品で使用しているかを把握することで、より適切な評価ができると考えています。

・ゲームやアプリ、VR作品等は、紹介映像やプレイ動画を提出してください。

・コンクール、公募展などでの未発表の作品に限ります。（但し、個展やSNSでの発表作品は可）

・応募作品は他者の著作権、その他の知的財産権を侵害しないものに限ります。

■応募方法

エントリーフォームよりご応募ください。作品はZIPファイルにまとめてエントリーフォームにある提出フォルダーへアップロードください。

■主催

株式会社Too

■協力

CG-ARTS協会

《オンライン説明会》

■タイトル

ゲーム開発ドラフト会議フォーラム

■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/game-tsuku/gamedraft/y2026/#event

■内容

・ゲーム開発ドラフト会議について

・審査企業紹介（会社紹介、求める人材像、期待する作品）

・講演会（開発のこだわり）

※プログラム内容は都合により予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■対象者

・ゲーム会社に就職をしたい学生

・次世代アーティスト、ゲームクリエイター

・ゲーム制作学科の教職員

※一般企業の方の情報収集を目的としたご参加はご遠慮願います。

■日時

2026年7月3日（金）LIVE配信 16:00 - 18:00 オンライン開催

■受講料

無料（事前登録制）

■主催

株式会社Too

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ゲーム開発ドラフト会議 運営事務局

E-Mail gametsuku@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル