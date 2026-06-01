高橋成美「1レッスン6万円」「アイスショーのギャラは激増」フィギュア界のリアルすぎるお金事情を激白！“りくりゅうペア”木原龍一のモテエピソードを大暴露｜『ななにー 地下ABEMA』#120

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「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月31日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#120を無料放送いたしました。

（放送URL：https://abema.go.link/kEOB0）

#120は、「SNSでバズりまくりのイケメン＆美女の正体は！？意外な職業大告白＆プライベートも見せちゃうぞスペシャル！」と題し、好評企画の第6弾をお届け。今回は、元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美が初登場し、SNSを席巻するインフルエンサーたちのお仕事事情やモテエピソード、さらに私生活を紐解きました。

番組には、日本一かわいい女子中学生を決める「JCミスコン」にてグランプリを獲得した中学1年生のみゆあさんと母・望さんが登場。見事グランプリに輝いたみゆあさんですが、その裏には望さんの壮絶なサポートが…。配信審査の期間中、望さんはみゆあさんの朝5時半からの配信に合わせて朝4時に起床し、夜も家事やサポートで就寝は深夜12時過ぎという1日4時間睡眠の過酷な生活を送っていたと明かします。さらに、グランプリ発表のドラムロールが鳴った瞬間、望さんは緊張のあまり過呼吸で倒れてしまったという衝撃の裏話を披露し、スタジオを驚かせました。スタジオでは、見事「JCミスコン」グランプリに輝いたみゆあさんの恋愛話に。「告白は4回くらいされた」「好きな人と付き合ったら、という妄想を1人でして、ずっとニヤニヤしている」というかわいらしいエピソードを語りました。

さらに、みゆあさんの兄・愛斗さんも「男子中学生ミスターコン」ファイナリストだということが発覚。スタジオに登場した愛斗さんは、「幼稚園でバレンタインのチョコレート20個」「入学初日に告白された」という爆モテ伝説を披露。一方で、自分の経歴を説明する場面では緊張でガチガチになってしまい、すかさず香取から「おい、ど緊張じゃねえかよ！」と鋭いツッコミが飛び出し、スタジオの笑いを誘いました。

番組中盤では、高橋成美がフィギュアスケート界の知られざる裏事情を大告白。「過去に地域の方のご好意で、貸切の遊園地で遊んだことがある」「デパートのフロアを貸し切って、2万円分好きなものを買っていいと言われた」というVIP待遇を受けたエピソードを明かした一方で、スケートはお金がかかるというシビアな現実も語ります。「アイスリンクを貸し切る料金が、1時間半のワンレッスンで6万円くらい。そこにプラスしてコーチ代金も払う。スケート以外にバレエなどのレッスンにも通うので、考えたくもないほどのお金を費やしてもらった」と衝撃のお金事情を明かし、稲垣も「結構かかるね…」と驚いた様子をみせました。

一方で、「メダルを獲得すると飛行機がアップグレードされる」「アイスショーのギャラは信じられないほど上がる」といった夢のある裏話も披露します。さらに、2013年から1年間ペアを組んでいた「りくりゅうペア」の木原龍一選手について、「年上の方からすごいモテていた。守ってあげたい感じの性格だった」「2013年にペア競技を始めてから今のようなしっかりとした性格になった」という知られざる一面を語る一幕もありました。

ほかにも、番組にはSNSでバズりまくるゲストたちが続々登場。ディズニーランドのCMに出演していた元子役の美人ママを持つ幼稚園児・かいくんは、“ビジュアル最強親子”としてスタジオを驚かせます。さらに、5時間待ちの大行列を作るスイーツ「ドバイチョコもち」のカフェ店員として働くカズキさんは、SMAPの大ファンである母の影響でダンスを始めたことを明かし、スタジオで稲垣・香取が“母の取り合い”を繰り広げ爆笑を誘うなど、インフルエンサーの驚きの素顔が次々と明らかになった『ななにー 地下ABEMA』#120は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.go.link/kEOB0）

次週6月7日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#121は、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、安田衣里さん、塩満恵子さん、菊池瑠々さんが登場。東京タワーが丸見えの150平米のテラスや、1億円を超える豪華アクセサリー、5,000万円を超えるへそくりなど、規格外のセレブ生活が明らかになります。さらに、「出会った時は大江戸温泉にほぼ住んでいた」という家なし状態から逆玉の輿に乗ったセレブパパも登場。度肝を抜くセレブママの世界に潜入した次回の放送をぜひ、お見逃しなく。

■『ななにー 地下ABEMA』#120番組概要

放送日時：2026年5月31日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/kEOB0

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#121放送日時：2026年6月7日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/JDPBY

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/