【飛騨高山・岐阜県高山市】あなたが主催するイベントで、市内各地に「SDGsの輪」を広げませんか？

高山市

高山市では昨年度に引き続き、

・市内各地におけるSDGsに対する認知度の向上

・市民の皆さんのSDGsに対する意識の向上

・SDGsに取り組む事業者・団体を知る機会の創出

を目的に「飛騨高山SDGsアクションデイズ2026」を実施します。

つきましてはイベント会場内において、SDGsブースの設置にご協力くださるイベント主催者を募集します。

SDGsブースの設置協力を募集するイベント

・9月から11月頃までに、市内の事業者または団体等が市内各地で開催するイベント、フェスティバル、マルシェなど

SDGsブースの活用用途

・ワークショップ

・物販・飲食

・パネル展示 等

出展者は市内事業者・団体とし、7月以降に募集開始予定です。

ブース設置協力のお申し込み方法

市ホームページ掲載の「SDGsブース設置協力申込書」にご記入のうえ、メールまたはファクスにて、総合政策課までお申し込みください。

・申込期限 6月30日（火）

・申込先 総合政策課

ファクス 0577-35-3174

メール sdgs-takayama@city.takayama.lg.jp

その他

- ブース設置にご協力くださったイベント主催者様には、１イベントあたり10,000円の設置協力謝礼金をお支払いします。- 搬入時間や借用する備品など、出展に際する詳細な調整は、イベント主催者様と出展事業者・団体様で直接ご対応をお願いします。- ご協力いただいたイベントの開催情報は、市ホームページやSNSで発信するほか「飛騨高山アクションデイズ2026」のチラシに掲載し、市内の小学校で配付する予定です。

【本件に関するお問い合わせ】

高山市役所総合政策課

住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地

電話：0577-35-3131

FAX：0577-35-3174

メールアドレス：sdgs-takayama@city.takayama.lg.jp