【飛騨高山・岐阜県高山市】あなたが主催するイベントで、市内各地に「SDGsの輪」を広げませんか？

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高山市


高山市では昨年度に引き続き、


・市内各地におけるSDGsに対する認知度の向上


・市民の皆さんのSDGsに対する意識の向上


・SDGsに取り組む事業者・団体を知る機会の創出


を目的に「飛騨高山SDGsアクションデイズ2026」を実施します。


つきましてはイベント会場内において、SDGsブースの設置にご協力くださるイベント主催者を募集します。


SDGsブースの設置協力を募集するイベント


・9月から11月頃までに、市内の事業者または団体等が市内各地で開催するイベント、フェスティバル、マルシェなど


SDGsブースの活用用途

・ワークショップ


・物販・飲食


・パネル展示　等



出展者は市内事業者・団体とし、7月以降に募集開始予定です。






ブース設置協力のお申し込み方法


市ホームページ掲載の「SDGsブース設置協力申込書」にご記入のうえ、メールまたはファクスにて、総合政策課までお申し込みください。


・申込期限　6月30日（火）


・申込先　　　総合政策課


　ファクス　0577-35-3174


　メール　　　sdgs-takayama@city.takayama.lg.jp



その他


- ブース設置にご協力くださったイベント主催者様には、１イベントあたり10,000円の設置協力謝礼金をお支払いします。
- 搬入時間や借用する備品など、出展に際する詳細な調整は、イベント主催者様と出展事業者・団体様で直接ご対応をお願いします。
- ご協力いただいたイベントの開催情報は、市ホームページやSNSで発信するほか「飛騨高山アクションデイズ2026」のチラシに掲載し、市内の小学校で配付する予定です。


【本件に関するお問い合わせ】


高山市役所総合政策課


住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地


電話：0577-35-3131


FAX：0577-35-3174


メールアドレス：sdgs-takayama@city.takayama.lg.jp