【飛騨高山・岐阜県高山市】あなたが主催するイベントで、市内各地に「SDGsの輪」を広げませんか？
高山市
SDGsブースの活用用途
- ブース設置にご協力くださったイベント主催者様には、１イベントあたり10,000円の設置協力謝礼金をお支払いします。
- 搬入時間や借用する備品など、出展に際する詳細な調整は、イベント主催者様と出展事業者・団体様で直接ご対応をお願いします。
- ご協力いただいたイベントの開催情報は、市ホームページやSNSで発信するほか「飛騨高山アクションデイズ2026」のチラシに掲載し、市内の小学校で配付する予定です。
高山市では昨年度に引き続き、
・市内各地におけるSDGsに対する認知度の向上
・市民の皆さんのSDGsに対する意識の向上
・SDGsに取り組む事業者・団体を知る機会の創出
を目的に「飛騨高山SDGsアクションデイズ2026」を実施します。
つきましてはイベント会場内において、SDGsブースの設置にご協力くださるイベント主催者を募集します。
SDGsブースの設置協力を募集するイベント
・9月から11月頃までに、市内の事業者または団体等が市内各地で開催するイベント、フェスティバル、マルシェなど
SDGsブースの活用用途
・ワークショップ
・物販・飲食
・パネル展示 等
出展者は市内事業者・団体とし、7月以降に募集開始予定です。
ブース設置協力のお申し込み方法
市ホームページ掲載の「SDGsブース設置協力申込書」にご記入のうえ、メールまたはファクスにて、総合政策課までお申し込みください。
・申込期限 6月30日（火）
・申込先 総合政策課
ファクス 0577-35-3174
メール sdgs-takayama@city.takayama.lg.jp
その他
- ブース設置にご協力くださったイベント主催者様には、１イベントあたり10,000円の設置協力謝礼金をお支払いします。
- 搬入時間や借用する備品など、出展に際する詳細な調整は、イベント主催者様と出展事業者・団体様で直接ご対応をお願いします。
- ご協力いただいたイベントの開催情報は、市ホームページやSNSで発信するほか「飛騨高山アクションデイズ2026」のチラシに掲載し、市内の小学校で配付する予定です。
【本件に関するお問い合わせ】
高山市役所総合政策課
住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
電話：0577-35-3131
FAX：0577-35-3174
メールアドレス：sdgs-takayama@city.takayama.lg.jp