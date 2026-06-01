【名古屋 初出店】外国人向け不動産・就職サービス事業「wagaya Japan」「wagaya Jobs」名古屋支店を開設

wagaya Japan株式会社

名古屋オフィス

wagaya Japan株式会社（日本エイジェントグループ）は、2026年7月1日、外国人向け不動産サービス事業「wagaya Japan」名古屋支店を開設いたします。

当社では、日本最大級の外国人専門不動産ポータルサイト『wagaya Japan』および外国人専門の仕事紹介サービス『wagaya Jobs』を運営しており、

今後は新オフィス「wagaya Nagoya」を拠点に、中部エリアの「不動産会社」や「外国人を雇用する企業」との関係を深め、

外国人の住まい探しと就職支援をトータルでサポートする《外国人向け生活サポート事業》の更なる拡大を目指します。

■《 wagaya Japan 》名古屋支店出店の背景

外国人専門不動産ポータルサイト『 wagaya Japan 』は、2019年4月のサイト開設より、日本全国の外国人向け不動産情報を掲載し、外国人の日本での住まい探しをサポートしてまいりました。

その中でも愛知県は、東京都・大阪に次いで全国で3番目に在留外国人数が多い（※）地域であり、製造業を中心とした産業の発展に伴い、今後も多くの外国人材の流入が見込まれています。

また、リニア中央新幹線の開業を見据えた再開発が進む名古屋エリアでは、ビジネスや居住のグローバル化が加速しており、外国人の住まい探しにおける多言語サポートの需要はますます高まっていくと考えられます。このような状況から、名古屋を中心とした中部エリアのサポート体制を強化するための拠点として、名古屋支店の開設に至りました。

※出入国在留管理庁「在留外国人統計」2025年版 参照

■サービス内容

不動産サービス「wagaya Japan」

「日本の住まいをもっとグローバルに」をコンセプトに、

日本最大級の外国人向け不動産ポータルサイトの運営や、不動産会社向けの多言語顧客管理システムの開発・提供など、外国人の日本での部屋さがしをサポートする様々な多言語サービスを提供しています。

・不動産事業（賃貸、売買、管理）

・ポータルサイト運営

・フランチャイズ

人材サービス「wagaya Jobs」

労働力不足に直面する日本企業と、即戦力となる特定技能・高度外国人材のマッチングを実現。

初めて外国人材を受け入れる企業様、そして日本での生活にまだ慣れていない外国人材の双方に対し、就労・定着・生活支援を一貫して提供いたします。

・外国人求職者向けの就職・転職支援

・外国人を雇用したい企業とのマッチング、受け入れ体制のコンサルティング

・就職後のサポート窓口

■外国人を雇用する企業様向け「社宅サービス」も提供

また、《 wagaya Japan 》では、外国人を採用される企業様のお部屋探しを全面的にサポートしております。

外国人スタッフによる多言語でのお部屋さがしはもちろん、ライフラインの手続代行や、入居後のお困りごと対応まで、きめ細やかな対応サービスで、企業担当者さまの手間を省きます。

日本全国、オンラインでの対応も可能ですので、お気軽にお問合せください。

※「wagaya社宅サービス」

https://wagaya-japan.com/jp/corporation.php

【新オフィス】

《 wagaya Nagoya 》

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目17-25-2F BAUM HAUS WORK

■wagaya Japan概要

法人名：wagaya Japan株式会社 (wagaya Japan, Inc.)

代表者名：代表取締役社長 乃万 春樹

事業内容：日本最大級の外国人向け不動産ポータルサイト「wagaya Japan」の開発・運営

外国人専門の不動産賃貸・売買仲介・管理事業

グローバル人材紹介サービス「wagaya Jobs」の運営

取材等の問合せはこちら： https://wagaya-japan.co.jp/