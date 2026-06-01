広告運用AIエージェント「ラクアドAI」の一般提供を開始

アドイノベーション株式会社

AIマーケティング支援を展開するアドイノベーション株式会社（本社：東京都目黒区、社長執行役CEO：小山隼司、以下「アドイノベーション」）は、広告運用を支援する AI エージェント「ラクアド AI」のβ（ベータ）版の提供、および一般企業様向けの受付を2026年6月1日より開始したことをお知らせいたします。

また、アドイノベーションは、2026年6月3日（水）にベルサール渋谷ガーデンにて開催されるゲーム業界最大級のビジネスイベント「GAME FUTURE SUMMIT 2026」に企業ブースを出展いたします。当日は、一般提供を開始したばかりの「ラクアド AI」の初お披露目を行うとともに「はじめの2カ月間無料」で導入いただける契約受付を実施いたします。

ラクアドAI

https://rakuad.adinnovation.co.jp/

■ 一般提供の背景

複数の広告媒体を活用したユーザー獲得（UA）において、媒体ごとの管理画面の違いや複雑な最適化ロジック、データ分析やレポート作成といった運用担当者の膨大な業務負荷が大きな課題となっています。

アドイノベーションでは、これらの課題を解決すべく2026年4月より一部の先行導入企業を対象にクローズド版を提供し、実運用における基礎的な機能・UXの検証を行ってまいりました。 この度、初期のフィードバックをもとに会話精度やコア機能のチューニングを施し、実ビジネスでの運用・提供に耐えうるフェーズに達したと判断し、一般向けの提供を開始する運びとなりました。

■ 「ラクアド AI」の主な特徴

・会話型広告運用（チャット UI）

Slack などのチャットツール上でAIと自然言語で会話することで、広告データの確認、パフォーマンス分析、改善提案、運用作業の実行 などを行うことができます。

・媒体 AIを活かした広告最適化

各広告媒体が提供するAI 最適化機能を前提とした分析・提案を行い、広告パフォーマンスの最大化を支援します。

・媒体横断の広告予算アロケーション

Google 広告・Meta 広告・Apple Search Ads のデータを横断的に分析し、広告予算の最適な配分を支援します。

・Apple Search Ads 運用の自動化

キーワード管理、入札調整、レポート作成など、Apple Search Ads の煩雑な運用作業をAIがサポートします。

■ ご利用料金および対象企業

ご利用料金

・はじめの2カ月間：無料

・3カ月目以降：広告売上の5%

対象企業

・アプリマーケティングを行っている企業

・Google広告、Meta 広告、Apple Search Ads を活用している企業

・AIを活用した次世代の広告運用をリスクなく早期に導入したい企業

■ 「GAME FUTURE SUMMIT 2026」ブース出展について

2026年6月3日（水）に開催される「GAME FUTURE SUMMIT 2026」は、1,500名以上のゲーム業界関係者が集う国内最大級のビジネスイベントです。

アドイノベーションの出展ブースでは、今回一般提供を開始した「ラクアド AI」β版を実機で体験できるデモ環境をご用意しております。

「人がダッシュボードを操作するのではなく、AIと会話することで広告運用が行える世界」 をいち早くご体感いただくとともに、その場で導入相談・先行契約のご案内を承ります。マーケティングコストの最適化や運用の自動化に課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

GAME FUTURE SUMMIT 2026

https://game-future-summit.jp/

■ 今後の展開

アドイノベーションでは、ラクアド AIを通じて広告運用のAI化を推進し、マーケティング業務の効率化とパフォーマンス向上の両立を目指します。

今後は、TikTok 広告、X広告、LINE 広告、AppLovin、Adjoe、Moloco、Liftoff、Zucks、SKYFLAG、Mintegral International Limited、Unity Ads、ironSource などへの対応を順次進め、より多くの広告媒体を横断したAIによる広告運用支援を実現していく予定です。

会社概要

名称：アドイノベーション株式会社

所在地：東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第1ビル 6F

代表者：代表取締役会長 石森博光、社長執行役CEO 小山隼司

設立：2010年3月

資本金：1億円

URL：https://adinnovation.co.jp/

事業内容：アプリマーケティング事業、メディアコンサルティング事業

本件に関するお問い合わせ先

アドイノベーション株式会社

担当：佐藤

「ラクアドAI」公式サイト：https://rakuad.adinnovation.co.jp/

問合せフォーム：http://adinnovation.co.jp/contact