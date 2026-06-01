忙しい朝もワンステップで、ハリ・ツヤ続く。6役オールインワン「アルピニスト グロウ ジェルクリーム」6月1日新発売

株式会社ニナファームジャポン

株式会社ニナファームジャポン（所在地：東京都港区、代表取締役社長：那須みずほ）は、朝のワンステップで化粧水・美容液・保湿ジェル・クリーム・ポイントケア・ダメージリセット＊の6役をこなし、日中に受けるダメージを溜めないハリとツヤに満ちた美しい肌へと導くオールインワンジェルクリーム「アルピニスト グロウ ジェルクリーム」を2026年6月1日より新発売いたします。

モンブランの険しい頂に挑むアルピニストたちの協力によって、高山で生まれた美の科学「アルピニスト サイエンス」を集約し、類まれな生命力を持つエーデルワイス由来の発酵由来成分「エーデルフォース」を主成分として配合しています。

6月1日より、当社公式通販サイトでご購入いただけます。

https://www.ninapharm.co.jp/products/item/detail.php?product_id=1273

肌にとろけるように浸透し、充実したうるおいで満たす多機能ジェルクリーム。化粧水・美容液・保湿ジェル・クリーム・ポイントケア・ダメージリセット＊の6役をこの1つで担います。

忙しい朝もお手入れがすばやく完了し、光老化の要因となる紫外線をはじめ、乾燥や外気の刺激など、日中に受ける様々なダメージを溜めない肌へと導き、ハリとツヤに満ちた朝の美しい肌コンディションを持続させます。

スキンケアを手早く終えたいけれど、肌へのこだわりを大切にしたいという想いに応えて誕生し、「賢く、すばやく、美しく」を実現。自分時間も肌の美しさも大切にする「インテリジェント ビューティ」という選択で、肌の美しさに弾みをつけます。

*紫外線や乾燥など日中の肌が受ける様々なダメージを溜めない肌を目指すお手入れ

<特長成分>アルプス モンブラン山群で有機栽培されたエーデルワイスの根より抽出された独自の発酵由来成分「エーデルフォース」

「雪の星」の名称でも親しまれるエーデルワイスは、ヨーロッパアルプスを象徴する高山植物です。何千年もの間、標高1500m～3400mの過酷な環境で、降り注ぐ紫外線や乾燥、寒さに耐えて力強く生き抜いてきました。

ニナファームは、エーデルワイスに生息する特有のマイクロバイオータ（微生物）を発酵技術に取り入れ、有用成分を低温で濃縮・抽出する独自の低温発酵抽出技術「コールドバイオフュージョン」によって、肌の美しさを守る有用成分やメタボライト（発酵代謝産物）を豊富に含有する「エーデルフォース」を開発しました。角層のバリア力をサポートし、日中に受ける様々なダメージを溜めない、うるおいのあるすこやかな肌へと導きます。

＜主な有用成分＞レオントポジン酸、アピゲニン、ルテオリン、Gly-Pro-Hyp（グリシン-プロリン-ヒドロキシプロリン） など

【整肌成分】

ミリスチル2-グリセリルアスコルビン酸、ガラクトミセス／豆乳発酵液

【保湿成分】

11種のアミノ酸コンプレックス（PCA-Na、トレオニン、アラニン、アルギニン、グリシン、グルタミン酸、セリン、プロリン、PCA、リシンHCI、乳酸Na）

アルピニスト グロウ ジェルクリーム 〈オールインワンジェルクリーム〉

内容量 100g

税込価格 12,100円

販売元 株式会社ニナファームジャポン

販売地域 全国（通信販売）

商品お問合せ先

0120-127-127（10:00～20:00/年末年始休業）

ヨーロッパアルプスの高山から生まれた美の科学「アルピニスト サイエンス」

ニナファームの研究者は、ヨーロッパアルプス山脈の高山施設「ルフュージュ・デュ・グーテ」を経由し、最高峰の「モンブラン」の登頂に挑むアルピニストたちの協力を得て臨床試験を行ない、高山植物由来の成分によって強い紫外線や乾燥などに晒された肌や身体機能の改善を目指す「アルピニスト サイエンス」研究プロジェクトに取り組んでいます。この知見をもとに、極限環境で力強く生き抜くエーデルワイスの類まれな生命力を秘めた発酵エーデルワイス由来成分「エーデルフォース」が新たに誕生いたしました。

ニナファームがオフィシャル・スポンサーを務めるモンブラン山岳エリアの高山施設「ルフュージュ・デュ・グーテ」（標高3,835m）

【ブランド紹介】

ニナファームのスキンケア＆ヘルスケア

ニナファームは、フランス発のマイクロバイオータ研究から生まれた独自のエイジングケア成分を配合するマイクロバイオーム・スキンケアのブランドです。100％自然由来にこだわり、先進のテクノロジーを駆使したスキンケア、ヘルスケアラインを展開。年齢を感じさせない美しい肌と健康なボディバランスへ導きます。

【会社概要】株式会社ニナファームジャポン

代表取締役社長：那須みずほ

設立：2003年

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1

住友不動産虎ノ門タワー18階

URL: https://www.ninapharm.co.jp

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL. 0120-127-127（10:00～20:00/年末年始休業）