EbuActionは「株式会社WAKA」へ社名変更し、Spiral Capitalをリード投資家として総額2.5億円の資金調達を実施

株式会社EbuAction

次世代エンタメ産業「Roblox」上で日本のブランド・IPと熱中をつなぐ熱中コンテンツスタジオを展開する株式会社WAKA（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野田 慶多、以下「WAKA」）は、旧社名「株式会社EbuAction」より「株式会社WAKA」へ社名を変更し、あわせてSpiral Capitalをリード投資家として、三菱UFJキャピタル、サムライインキュベート、ユナイテッド、F Ventures（追加出資）を引受先とする総額2.5億円の資金調達を実施したことをお知らせします。

また、新たな個人株主として、元スクウェア・エニックス代表取締役社長で実業家の和田 洋一氏をはじめ、ゲーム・エンタメ・金融の各領域で活躍する6名が新たに参画しました。

社名変更の背景：「WAKA」に込めた意味

新社名「WAKA」には、2つの意味を込めています。

ひとつは、蜂が花から花へと受粉するように、人と人、企業と熱中の間を行き来し、熱を紡ぐ／結ぶ存在でありたいという想い（コーポレートシンボルにも蜂をモチーフに採用）。

もうひとつは、目まぐるしく変化するエンタメ／プラットフォーム環境に調"和"し、変"化"し続けるという決意。

新ミッションは「熱中を、新たな価値へ昇華させる。」です。次世代の「熱中」を誰よりも深く理解し、世界に通じるコンテンツと価値を生み出すプロフェッショナル集団として、グローバルにインパクトを与え続けます。

資金調達の背景

今回の資金調達は、当社の2つの事業を同時に加速することを目的としています。

第一に、創業以来育ててきたマーケティングソリューション事業のさらなる拡大です。これまで東京都、NTTドコモ、中部電力、アサヒ飲料などの大手企業や、団体との取り組みで実績を積み重ねてきました。 今回の調達を通じて、PM・プロデューサー・クリエイターを増強し、提供できる規模と品質をもう一段引き上げます。

第二に、日本IP×Robloxによるゲーム買収・パブリッシング事業の本格立ち上げです。Robloxの収益ランキング上位の多くを日本IP原作の非公式コンテンツが占めるという"歪な状況"に対し、当社は買収・IPコラボ・公式パブリッシングの3つの手段で、誰もが喜ぶコンテンツプロデュースをしていきます。すでに超人気アニメIPのゲーム化ライセンス獲得、複数のゲーム買収案件が進行中です。

事業紹介

WAKAは、Roblox領域で以下2つの事業を展開しています。

(1) ブランデッドエンターテインメント事業 企業のブランド・商品・IPの魅力を伝えるRobloxゲームを企画・開発・運営し、α/Z世代へのリーチを支援

(2) コンテンツプロデュース事業 Roblox上の人気ゲームに対し、買収・IPコラボ・公式パブリッシングの手段で再プロデュースし、日本IPのグローバル展開を加速

代表取締役社長 野田 慶多 コメント

皆んなと行くぜ、グローバル！！

「10代だから」「いきなり大手は…」「慣習的に無理」――

そういう前提を一旦置いて、いい意味での"オトナ"を巻き込みながら、圧倒的な成果を残しに行きます。

仲間募集中 Facebook / X のDMまで✌️

詳細はnoteに書きました。 https://note.com/noda_fn/n/n3d54e8532612?app_launch=false

野田 慶多 プロフィール

2007年生まれの19歳。栄光学園を中学2年生で中退。15歳で起業して 資金調達後、2度のピボットを経てWAKA（旧 EbuAction）を立ち上げ。

投資家コメント

新規 個人株主（2名は非公開）

井坂 友之 氏（コインチェック 取締役 社長執行役員）

Robloxは、アイデアと情熱さえあれば数名のチームで数千万人の心を動かせる、ゲームクリエイターたちの新しい創作の場です。その文化を息を吸うように理解する野田さんたちの若さは、何よりの武器。日本が誇る無数の光るIPを、世界とつながるこの場所へ届けていく。その大いなる挑戦や夢を、微力ながら応援させて頂きます。

杉山 賢 氏（ラクスル グループCFO / Yamauchi No.10 Family Office CRO ）

ゲームが単なる娯楽を超え、最大の消費やマーケティングの場へと変貌を遂げる今、RobloxをはじめとするAI時代を象徴するプラットフォームの経済圏は、始まったばかりの巨大成長市場です。WAKAが挑む、ゲーム内でのマーケティングや、日本IPを巻き込んだゲームの買収・パブリッシング事業は、日本のエンタメを世界へ解放する鍵になるはずです。この変革の先頭に立つ無限の可能性を持つ野田社長と、今後グローバルに飛躍していくチームWAKAの挑戦を全力で応援しています。

吉田 大 氏（米国弁護士 / ブラックベルトリーガル弁護士法人 代表）

野田氏との出会いはキングコング西野亮廣氏とプペルの世界展開を協議する会議の場でした。「IPが大切だ、IPが答えだ。」そんな正論を言っている暇があれば、愚直に、コケながら、頭下げながら、なんとか前に進もう。世界に打って出る、Team Japanがここにいます！

和田 洋一 氏（実業家 / 元スクウェア・エニックス 代表取締役社長）

現代の宝島”ROBLOX”に、若者が先陣切って旗を立てに行くという。 仲間を引き連れ乗り込んで大暴れして欲しい。 微力ながら全面的にサポートしたいと思っています。 野田君達のこの一歩が、大きなうねりになることを祈ります。

VC

Spiral Capital

Principal 山本 弘樹 氏

世界中で熱中を生み出しているプラットフォーム「Roblox」と、日本が世界に誇る圧倒的なIP資産。この二つを掛け合わせて世界に挑むというWAKAの構想に、大きなポテンシャルを感じています。 野田社長は、お会いするたびに進化を遂げる、新進気鋭の若手起業家です。年齢や慣習という前提を軽やかに飛び越え、国内外の有力者を巻き込みながら事業を動かしています。このコンセプトを最も上手くやり切れるチームはWAKA以外にないと確信し、今回リード投資をさせていただきました。 私たちSpiral CapitalもチームWAKAの一員として、世界中に日本発の"熱中"を届ける挑戦を、全力で伴走支援して参ります。

株式会社サムライインキュベート

Vice President 坪田 拓也 氏

成長市場であるRoblox上において、抜群に高い解像度・推進力を持って挑戦するWAKAチームと本ラウンドよりご一緒できることを誇りに思います。日本のIPとも連携しながら、世界に出ていく挑戦を応援しています。

三菱UFJキャピタル株式会社

投資第二部 次長 小西 健人 氏

野田さんをはじめとする若いチームによるRoblox領域での挑戦に期待し、本ラウンドに参加させていただきました。今後の事業の広がりを楽しみに弊社としても全力でサポートさせていただきます。

ユナイテッド株式会社

投資事業本部 キャピタリスト/マネージャー 八重樫 郁哉 氏

WAKA社への出資機会をいただけたことを光栄に思います。同社はRoblox領域への卓越した知見と実行力で実績を積み重ね、業界を代表するスタートアップへと成長しつつあります。今後の飛躍に貢献できるよう支援して参ります。

F Ventures（追加出資）

プリンシパル 伊藤 颯吾 氏

初回ラウンドから続けて3回に渡って資金をお預けさせていただきました。野田さんご本人はもちろんですが、事業の方も力強く成長されており、大変頼もしいです。我々も微力ながら引き続きご支援させていただきます。

■ 株式会社WAKAについて

社名株式会社WAKA（旧 株式会社EbuAction）

代表者 代表取締役社長 野田 慶多

設立 2023年1月

所在地 東京都品川区上大崎2丁目10番34号

資本金 2億7,685万円（資本準備金含む）

従業員 15名（業務委託含む）

URL https://waka-studio.com/

■ 採用情報

WAKAでは、今回の事業拡張を加速するため、各ポジションで積極採用を実施中です。

採用資料：https://speakerdeck.com/waka0220/waka-hui-she-shuo-ming-zi-liao