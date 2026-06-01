フュディアルコミュニティ、宅配収納サービス「サマリーポケット」の株式会社サマリーと業務提携

株式会社フュディアルクリエーション

株式会社フュディアルクリエーション（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹）のグループ会社である株式会社フュディアルコミュニティ（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹 以下、フュディアルコミュニティ）は、専用ボックスに預けたい荷物を詰めて送るだけで、スマホひとつで出し入れ・管理ができる宅配収納サービス「サマリーポケット」を運営する株式会社サマリー（本社：東京都千代田区、代表取締役：日下部 康介）と業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本提携により、当社が管理する物件の入居者様を対象に、同サービスをお得にご利用いただける専用プランの提供を本日より開始いたします。

■ 業務提携の背景

近年、都市部を中心としたライフスタイルの多様化に伴い、限られた居住スペースをより有効に活用したいというニーズが高まっています。特に季節もの（衣類・布団等）や趣味の道具、思い出の品などの収納場所の確保は、入居者様の満足度を左右する重要な要素となっています。

当社は「快適な住環境の提供」をミッションに掲げ、管理体制だけでなく付加価値サービスの拡充を進めてまいりました。この度、手軽で利便性の高い「サマリーポケット」と連携することで、物件の収納力を実質的に拡張し、よりゆとりある暮らしをサポートいたします。

■ 入居者様限定優待の概要

当社管理物件にお住まいの入居者様専用アプリ「RELUXIA touch（リルシア タッチ）」を通じて「サマリーポケット」にお申し込みいただくことで、以下の特典をご利用いただけます。

・最初の１箱目の保管料を、通常価格より割引価格で12カ月間利用。

・さらに利用開始月は無料。

■「サマリーポケット」について

「サマリーポケット」は、すぐに使わないモノを、箱に詰めて送るだけ。スマホひとつではじめられる宅配収納サービスです。預けた荷物はWeb・アプリを利用し写真で確認でき(※)、荷物の取り出しは、最短で翌日に指定の場所へ配送。PC・スマホからいつでも取り出しが可能です。

※スタンダードプランのみアイテムの写真撮影を行っております。

■ 今後の展望

当社は、今後も入居者様の声を積極的に取り入れ、外部パートナーとの連携を強化することで、既存のマンション管理の枠にとらわれない新しい住まい体験の創出を目指してまいります。

■株式会社フュディアルコミュニティ 会社概要

所在地：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー22階

代表者 ：代表取締役 古川 伸樹

設立：2015年7月

URL：https://www.fudeal-community.jp/

事業：不動産の賃貸管理、建物の総合管理、集金・送金代行、不動産に関するコンサルティング、リフォーム事業

■株式会社サマリー 会社概要

所在地：東京都千代田区内幸町2-2-3日比谷国際ビル

代表者：代表取締役 日下部 康介

設立：2010年4月

URL：https://sumally.co.jp/

事業：サマリーポケット事業（宅配収納サービスの運営）

■株式会社フュディアルクリエーション 会社概要

所在地：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー43階

代表者：代表取締役 古川 伸樹

設立：2013年9月

URL：https://www.fudealcreation.com/

事業内容：不動産の売買、仲介、賃貸および管理、不動産に関するコンサルティング、住宅ローン事務代行業務、不動産特定共同事業、等