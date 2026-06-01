【国民皆歯科健診で注目】俳優・美村里江さんが表紙を飾るフリーペーパー『予防の歯医者さん2026』を6月1日に発行！ハンズとの特別コラボ企画も掲載

株式会社クオキャリア

歯科業界の人材採用支援を行う株式会社クオキャリア(https://www.quacareer.co.jp/)（本社：東京都豊島区）は、6月4日～10日の「歯と口の健康週間」に合わせ、予防歯科の大切さを広く伝えるフリーペーパー『予防の歯医者さん2026』を2026年6月1日（月）に発行いたしました。

口腔環境と全身の健康との深い関わりが注目される昨今、国が「国民皆歯科健診」制度の導入に向けた検討を進めるなど、「予防歯科」への関心は社会全体でますます高まっています。

10年以上にわたりアップデートを重ねてきた本誌は、こうした社会的背景を踏まえ、予防歯科に関するスタートブックとして企画されました。

『予防の歯医者さん2026』では、表紙に俳優の美村里江さんを迎え、むし歯や歯周病の予防、セルフケア、定期メンテナンスなど「予防歯科」に関する“知っておきたい”知識を分かりやすくまとめています。

さらに、「予防歯科」に欠かせない歯科衛生士の仕事の魅力などを伝える記事も掲載しているほか、読者プレゼントコーナーでは、オーラルケアグッズ展開にも力を入れている株式会社ハンズとのコラボ企画も実施しています。

＜主な掲載コンテンツ＞

- 美村里江さんSpecial Interview- 特集1：「お口のケアを楽しもう！」PART1 予防歯科ってなに？（むし歯と歯周病のはなし／知っておきたい！ 歯にまつわる新事実）PART2 予防歯科をはじめよう（予防歯科のポイントはプロケア＆セルフケア／はじめよう！ 定期メンテナンス／どれが自分に合ってる？ 歯磨きアイテムの選び方／歯科衛生士がレクチャー！ セルフケアおさらいレッスン）PART3 日常でできる＋αの予防歯科（3つのケアで口臭にさよなら！／自分でできる！ デンタルエステで美しい口もとに／おいしく予防 歯と体にうれしいスイーツレシピ）- 特集2：「予防歯科の主役・歯科衛生士を知ろう」‐ 魅力たくさん！ 歯科衛生士のススメ‐ 歯科衛生士の仕事に密着！‐ 社会人が学びやすい歯科衛生士養成学校おすすめ7選- 社会人のための歯科衛生士 資格と学校フェア EVENT REPORT- Other Contents- 信頼できる「予防の歯医者さん」の見つけ方- いま注目の「予防の歯医者さん」リスト- HANDSおすすめグッズで1日のオーラルケアルーティン

■配本先

全国主要都市の丸善・ジュンク堂書店、ハンズ、一部のイオン系列店、ドラッグストア、全国の歯科衛生士学校など（※順次配本）

また、当社では本誌のほか、動画サイト「予防の歯医者さんTV(https://haisyasan.tv/)」やInstagram(https://www.instagram.com/haisyasan.tv/)（@haisyasan.tv）を通じ、予防歯科に関するお役立ち情報を発信しています。

クオキャリアは今後も、予防歯科の普及と歯科衛生士の社会的認知の向上を通じて、社会全体の健康リテラシーを高め、医療費適正化への貢献を目指してまいります。

■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

■関連URL

●求人サービス紹介サイト https://info.quacareer.com

●歯科専門求人メディア「クオキャリア」 https://www.webqua.jp

●その他歯科情報メディア

＜キャリア支援＞

・歯科衛生士向け『クオキャリア pocket』 https://www.webqua.jp/pocket

・歯学部生向け『Quacareer BRUSH』 https://www.webqua.jp/brush

＜開業医インタビュー＞

・歯科経営者向け『歯科経営者100人の肖像』 https://www.webqua.jp/ism

＜予防歯科啓発＞

・一般向け『予防の歯医者さんTV』 https://haisyasan.tv

●SNS公式アカウント

＜歯科衛生士向け＞

・Instagram https://www.instagram.com/quacareer_dh

・X https://x.com/quacareer

・LINE https://lin.ee/IZoPsO8

＜歯学部生向け＞

・Instagram https://www.instagram.com/brush_editor/

・LINE https://page.line.me/711nqkjv