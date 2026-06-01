【新商品】ゴジラとアンギラスの大阪城での死闘が浮世絵風ジグソーパズルに！『巨獣激突大阪城乃図』500ピースで2026年6月中旬発売。

株式会社やのまん

株式会社やのまん（本社：東京都台東区、代表取締役：矢野宙司）は、2026年6月中旬より、ゴジラとアンギラスの熾烈な戦いを伝統的な浮世絵風のタッチで描いた500ピースジグソーパズル『巨獣激突大阪城乃図』を全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトでご購入いただけます。

製品概要

商品詳細はこちら :https://www.yanoman.co.jp/products/item/05-1101

本製品は、日本が世界に誇る怪獣王「ゴジラ」と、シリーズ最初の敵対怪獣である「アンギラス」が、大阪城を舞台に死闘を繰り広げた作品『ゴジラの逆襲（1955年4月24日公開）』をモチーフに、和の情緒あふれる浮世絵調の描き下ろしイラストのジグソーパズルです。躍動する怪獣たちの力強い造形と、緻密に描かれた大阪城のコントラストが美しく、組み立てながらその圧倒的な世界観と物語性を体感していただけます。組み応えのある500ピース仕様となっており、完成後はインテリアとしても異彩を放つ一品です。

京上家山/画

TM & （C） TOHO CO.， LTD.

ジグソーパズル絵柄

商品名：巨獣激突大阪城乃図

価格：2,750円（税抜価格2,500円）

ピース数：500ピース ※フレームは別売りです

パズル完成サイズ：38×53cm

商品URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/05-1101

開発者のコメント

完成サイズイメージアルミ製フレーム入れたイメージ木製フレーム入れたイメージ

日本が世界に誇る怪獣王である『ゴジラ』と、劇中で激闘を繰り広げた『アンギラス』のダイナミズムを、日本の伝統である浮世絵の様式美へと落とし込んだ特別な作品です。映画作品の舞台にもなった大阪城や、飛び散る破片、怪獣たちの凄まじい熱量がパズルの1ピースずつに宿っています。ジグソーパズルという『自らの手で絵柄を紡ぎ上げていく体験』を通して、この大迫力の怪獣絵巻が完成していく高揚感をぜひ肌で感じていただきたいです。

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社やのまん

代表者：代表取締役 ⽮野 宙司

所在地：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

ＴＥＬ：03-3865-2930

ＦＡＸ：03-3865-8529

事業内容：ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://x.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@YANOMAN1954