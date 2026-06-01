デザイン特化型の壁紙見本帳「2026-2029 FINE」を6/25に発刊

株式会社サンゲツ初収録のブランドHARLEQUIN（ハーレクイン）デザインの壁紙：FES78001 (C)︎HARLEQUIN

◆WEBサイト：https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20260528115732.html

株式会社サンゲツ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：近藤 康正）は、華やかで個性的なデザインを豊富に収録したデザイン特化型の壁紙見本帳「2026-2029 FINE（ファイン）」を6月25日（木）に発刊します。当社のブランドステートメント「Joy of Design デザインするよろこびを。」のもと、本見本帳では、多様化するライフスタイルに対応する全771点の多彩なラインアップを展開。豊富なデザインに加え、不燃認定壁紙を大幅に拡充することで、住宅から非住宅まで、幅広い空間の主役となるような壁紙を提案します。

「2026-2029 FINE」の主な特長

- 多様な感性に響く、素材感の追求と多彩なブランド展開石目や織物などのリアルな素材感を追求したテクスチャーに加え、空間の主役となるようなアクセントクロスを多数収録しました。ファッショナブルで洗練されたデザインが特長のブランド「HARLEQUIN（ハーレクイン）」を初収録したほか、クリエイティブカンパニー「HERALBONY（ヘラルボニー）」とコラボレーションした壁紙もラインアップ。そのほか、マリメッコ、ディズニー、ムーミンなど多彩なブランドを収録し、住まう人の個性を自由かつ豊かに表現する空間デザインを提案します。- 不燃認定壁紙の拡充により、住宅に加え非住宅への対応力を強化本見本帳では、収録商品の不燃認定比率を従来の31%から47%に向上させました。これにより、不燃仕上げが求められる商業施設やオフィス、ホテルといった非住宅施設においても、デザイン性の高い壁紙をより幅広い選択肢の中から選定いただけるようになります。- 神島化学工業とのコラボレーションによる、内と外をシームレスにつなぐ天井デザイン天井に木目柄を取り入れるデザインの人気の高まりと市場ニーズを受け、窯業系建材メーカーの神島化学工業株式会社の「軒天（のきてん）」建材とコーディネートできる木目調壁紙を開発しました。屋外の軒天から屋内の天井までデザインを連続させることで、内と外をシームレスにつなぐ、開放的な空間演出を提案します。レンガや石膏、麻布などのマテリアルを加工し立体感を表現したprocess#100シリーズの新柄：FE78078HERALBONYの商品からインスピレーションを受けて開発した「住まう人がつくりあげる」壁紙：FES78022（不燃）《How are you guys?》谷田 圭也之（チェンマイ）前見本帳で人気を誇ったマリメッコの壁紙に新色が登場：MRK78054デザイン壁紙とのコーディネートが広がる無地調カラーも豊富に展開神島化学工業とのコラボレーションによる天井向け壁紙：FE78205（屋内）／軒天：ラフォーレティンバー レッドブラウン色（屋外）

壁紙見本帳「2026-2029 FINE」

発刊日：2026年6月25日（木）

収録点数：771点（新商品：318点）

デジタルカタログ（6月25日より公開）

https://contents.sangetsu.co.jp/digital_book/fine26/

◆株式会社サンゲツについて

壁装材、床材、ファブリックを中心に、人々の暮らしを彩る商品を生みだし、快適な空間を創造するインテリア総合企業。企業理念に掲げる「すべての人と共に、やすらぎと希望にみちた空間を創造する。」というPurposeのもと、「誰もが明日の夢を語れる世界」の実現のため、事業の中心である「空間創造」を通じて社会課題の解決に取り組み、経済価値と社会価値の創出につなげていくことを目指しています。

社名：株式会社サンゲツ（Sangetsu Corporation）

代表者名：代表取締役 社長執行役員 近藤 康正

売上高（連結）：2,064億円（2026年3月期）

本社所在地：愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号

https://www.sangetsu.co.jp/