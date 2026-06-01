【7月24日(金)19：30～開催／渋谷】“人脈の夏”到来、経営者・マーケターが集結――リリー香取代表バースデーパーティー交流会をKOBUSHI BEERで開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年7月24日(金)19:30～リリー 香取代表の生誕祭を開催すると発表した。

2026年7月24日(金)19:30～リリー香取佑亮のバースデーパーティー

【7月24日(金)19:30~】リリー香取佑亮のバースデーパーティー

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5020153/view

ビジネスの最前線で人と人を繋ぐバースデーパーティー

多様な働き方やライフスタイルが広がる2026年。ビジネスパーソンの金曜夜の過ごし方は、新たなインスピレーションや仲間と出会うサードプレイスとしての価値が高まっています。そこで今回は、KOBUSHIコミュニティの発展をスポンサーおよび経営者交流会の主宰として牽引してきたリリー香取代表の生誕祭を兼ねた特別なバースデーパーティー＆ビジネス交流会を渋谷で開催いたします。主役である香取代表と直接繋がりを作りたい方はもちろん、面識のない初参加の方やしばらく連絡を取っていなかった方の参加も大歓迎で、運営やメンバーがハブとなり瞬時に深い繋がりが生まれるオープンな雰囲気が特徴です。金曜夜ならではのリラックスした空気の中で本音を語り合い、未来の協業や数千万円規模のビジネスアライアンスへと繋がる劇的な一夜を提供いたします。単なる飲み会で終わらせない、未来への投資となる特別な週末のスタートをぜひこの場所で共に迎えましょう。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年7月24日(金) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5020153/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

プロフィール

株式会社リリー 代表取締役社長 香取 佑亮

株式会社リリー 代表取締役社長 香取 佑亮

新卒でアライドアーキテクツ株式会社に入社。エンジニアとしてフロントエンドからインフラまで広範な技術領域を経験した後、独立。現在は、企業のDXコンサルティングからシステム開発までを一貫して支援。単なる受託に留まらず、オフショアを活用したラボ開発や開発チームの内製化支援を通じ、企業のフェーズに合わせた最適な開発体制の構築を得意とする。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/