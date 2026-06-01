オリコ、宮崎県農業協同組合と事業性ローン小口タイプの取り扱いを開始

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、宮崎県農業協同組合（宮崎県宮崎市、代表理事組合長：栗原 俊朗）と提携し、事業性ローン小口タイプ（以下、本ローン）の取り扱いを2026年6月1日より開始いたします。

本ローンは、最大500万円までお借入れ可能であり、法人および個人事業主のお客さまの運転資金、設備資金としてご利用いただけます。事業資金を必要とするお客さまの負担を軽減し、ニーズに素早くお応えできる商品です。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/422_1_69a9b0025f7949b0ebba312ae5e2d3a5.jpg?v=202606011051 ]

オリコは、1983年より金融機関と提携した個人向け融資の保証業務を開始し、法人・個人事業主のお客さまに、事業性融資の保証商品を提供するなど、多くの金融機関にご導入いただいております。今後も金融機関との提携関係の一層の強化を図り、クレジット事業で培った豊富なノウハウで、お客さまに満足いただける商品・サービスを提供してまいります。