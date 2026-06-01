【MOS】食品廃棄物をエネルギーに。食品由来の電力を活用したCO2実質排出量ゼロの電力プランを導入

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都 品川区、以下「モスフードサービス」）は、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環として、JFEエンジニアリンググループ各社と協業し、食品廃棄物の有効活用を軸としたCO2実質排出量ゼロの電力プランを、2026年3月より順次、店舗及び本社関連施設の計12拠点に導入しています。

本取り組みでは、モスフードサービスの提携先物流センター及び一部店舗から発生する食品廃棄物を、JFEエンジニアリンググループでリサイクル事業を手掛けるJ&T環境株式会社の子会社である株式会社Jバイオフードリサイクル（代表取締役社長：橋本 恭彦、本社：神奈川県 横浜市）の食品リサイクル工場にて、メタン発酵によるバイオガス発電で電力に転換します。この電力をJFEエンジニアリンググループの新電力会社であるアーバンエナジー株式会社（代表取締役社長：川原 太郎、本社：神奈川県 横浜市）が買い取り、モスグループの店舗等に供給することで、モスグループにおける食品廃棄物から電力へのリサイクルループを実現します。

さらに、使用電力量に対して再生可能エネルギー指定の非化石証書を用いた電力プランの「ゼロエミプラン(R)」※1を導入することで、店舗及び本社関連施設の計12拠点の使用電力にかかる、年間約670tのCO2排出量は実質ゼロとなります。

モスフードサービスは、環境に配慮した取り組みの拡充を図り、今後も推進することで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※1 「ゼロエミプラン(R)」とは：

店舗等の使用電力量全量に再生可能エネルギー指定ありの非化石証書等を組み合わせることで、調整後CO2排出係数0で実質的に再生可能エネルギー100％の電気を供給する、アーバンエナジー株式会社のプラン。

■資源循環のスキーム

■株式会社モスフードサービス 概要

所在地：東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 4階

事業内容：フランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店「モスバーガー」の国内および海外での展開、グロース事業の運営など

■アーバンエナジー株式会社 概要

所在地：横浜市鶴見区末広町二丁目1番地

事業内容：電力売買事業（小売電気事業者 登録番号A0122）

株主：JFEエンジニアリング株式会社

■J＆T環境株式会社 概要

所在地：横浜本社 横浜市鶴見区弁天町3番地1

事業内容：総合資源化リサイクル事業、総合物流事業

株主：JFEエンジニアリング株式会社、株式会社JERA

■株式会社Jバイオフードリサイクル 概要

所在地：神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1

事業内容：食品リサイクル・バイオガス発電事業

株主：JFEエンジニアリング株式会社、J&T環境株式会社、

東日本旅客鉄道株式会社、株式会社 JR東日本環境アクセス

※アーバンエナジー株式会社から供給される電力には、「創電割(R)」が適用されます。

「創電割(R)」とは：

株式会社Jバイオフードリサイクルが廃棄物から発電した電力を、アーバンエナジー株式会社が買い取り、廃棄物の発生元施設へ供給する場合に、廃棄物量に応じて電力料金を割り引く、アーバンエナジー株式会社のサービス。同 サービスは2017年から開始しており、新電力として独自のサービス。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/