KADOKAWA人気作品「めちゃコミック」で大量入荷！週替わりクーポンキャンペーンを6月1日より開催

株式会社めちゃコミック

株式会社めちゃコミック(https://www.mechacomic.com/)（東京都千代田区 代表取締役社長 児玉隆志）は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック(https://mechacomic.jp/)」において、2026年6月よりKADOKAWA作品4000点以上の配信を開始いたします。

本取り組みを記念し、6月1日（月）10:00より、KADOKAWA作品をお得に楽しめる週替わりクーポンキャンペーンを開催いたします。

期間中は、対象作品に使用できる「50％OFFクーポン」を週替わりで配布いたします。『ダンジョン飯』『超かぐや姫!』をはじめとした話題作人気シリーズをお得にお楽しみいただけるキャンペーンです。

キャンペーン詳細はこちら

https://mechacomic.jp/events/kadokawa_volumes_campaign

■キャンペーン概要

本キャンペーンでは、期間中、対象作品に使用できる「50％OFFクーポン」を週替わりで配布いたします。話題作から人気シリーズまで、KADOKAWA作品をお得に楽しめる4週間となっています。

●開催期間

6月1日（月）10：00～6月29日(月）10：00

●キャンペーン対象作品（一部抜粋）1、6月1日（月）10：00～6月8日(月）09：59(C）Ryoko Kui『ダンジョン飯』

待ってろドラゴン、ステーキにしてやる！九井諒子、初の長編連載。ダンジョンの奥深くでドラゴンに襲われ、金と食料を失ってしまった冒険者・ライオス一行。再びダンジョンに挑もうにも、このまま行けば、途中で飢え死にしてしまう……。そこでライオスは決意する「そうだ、モンスターを食べよう！」スライム、バジリスク、ミミック、そしてドラゴン!! 襲い来る凶暴なモンスターを食べながら、ダンジョンの踏破を目指せ！ 冒険者よ!!

作品を読む https://mechacomic.jp/books/272827

2、6月8日（月）10：00～6月15日(月）09：59（C）Taro Yoneda （C）コロリド・ツインエンジンパートナーズ『超かぐや姫!』

今より少しだけ未来の世界。

ある晩、世話焼きハイスペック女子高生・彩葉が拾ったのは、

月からやってきたお姫様・かぐやだった。

元気いっぱいで破天荒なかぐやに誘われて、

二人は仮想空間『ツクヨミ』で配信者（ライバー）活動をすることに。

音楽で絆を深めていく彼女たちの運命が今、動き出す――。

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

作品を読む https://mechacomic.jp/books/269825

3、6月15日（月）10：00～6月22日(月）09：59(C)Shou Harusono『佐々木と宮野』

pixivで人気の『佐々木と宮野のちょっとした話。』が ”ちょっとした話”じゃなくなりました! 女顔がコンプレックスな腐男子 宮野は、 不良な先輩 佐々木に気に入られてしまい――!?

作品を読む https://mechacomic.jp/books/113306/volumes

4、6月22日（月）10：00～6月29日(月）09：59（C）Yama Wayama『カラオケ行こ！』

合唱部の部長・岡 聡実は、

突如現れたヤクザ・成田狂児から声をかけられる――「カラオケ行こ！」。

彼の組では恒例のカラオケ大会があり、

そこで歌ヘタ王になると組長に微妙な刺青を入れられる掟があった。

狂児に歌唱指導を頼まれ、仕方なく練習に付き合わされる聡実 。

カラオケで繋がった二人の奇妙な関係の行方は……!?

作品を読む https://mechacomic.jp/books/271971

●キャンペーンサイトURL

https://mechacomic.jp/events/kadokawa_volumes_campaign

※閲覧にはログインが必要です

●参加条件

対象クーポンはめちゃコミック（WEB版）へログイン後にお受け取りいただけます。

なお、50%OFFクーポンは各週5枚ずつ配布いたします。

●注意事項

本キャンペーンは「めちゃコミック（WEB版）」を対象としたキャンペーンです。アプリ版での購入にクーポンはご利用いただけませんので、ご注意ください。

その他注意事項はキャンペーンサイトをご確認ください。

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

https://mechacomic.jp/

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

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