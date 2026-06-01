【大丸京都店】J.フロント×コメ兵ブランド買取専門店〈MEGRUS (メグラス)〉2026年6月11日(木) にオープン

株式会社 大丸松坂屋百貨店〈MEGRUS〉ショップイメージ

Ｊ.フロント リテイリング株式会社(以下、JFR）と株式会社コメ兵（以下、コメ兵）の合弁会社である株式会社JFR & KOMEHYO PARTNERS（以下、JFKP） は、ブランドリユース品の買取専門店「MEGRUS（メグラス）」を2026年6月11日(木)に大丸京都店（京都市下京区）にオープンいたします。

京都エリアへの出店は今回が初となります。

◆「MEGRUS」とは

人とモノをつなぎ、ときめきをめぐらせる買取サービス

MEGRUSは、サーキュラーエコノミーへの貢献を重要なテーマと位置付け、価値あるモノが人から人へと受け継がれ、その循環が「文化」として定着していくことを目指しています。単にモノを買い取るだけでなく、品物を手放す体験を通じて価値の循環に自然と参加できるサービスを提供しています。

また、ブランド品や貴金属などの買取専門店でありながら、百貨店内に店舗を構えることで、これまで「入りにくい」と感じられていた買取サービスを、より身近な存在へと変えることを目指しています。

MEGRUS公式HP：https://jfkp.co.jp/megrus/

◆新しい体験価値

査定ついでに買い物ができる“百貨店ならではの買取”

本店舗の大きな特徴は、査定を待つ時間に館内で買い物や食事を楽しめる点です。従来の「売るために訪れる場所」ではなく、「買い物のついでに気軽に立ち寄れる場」として設計されています。百貨店と買取サービスを掛け合わせた、新しい体験価値を提供します。

◆こだわりの空間

＜査定スペース>イメージ

買取専門店のイメージを覆す、百貨店ならではのコミュニケーション空間

従来の買取専門店とは一線を画し、店内にはお客様がリラックスして過ごしていただけるコミュニケーションラウンジを設け、上質で洗練された空間を創出しました。

「買取店は入りにくい」というイメージを払拭し、査定の時間も心地よく過ごしていただける環境とすることで、初めての方でも気軽に立ち寄れる設計としています。

また、空間デザインには環境への配慮も取り入れており、リサイクル素材を使用したタイルカーペットやアップサイクル素材によるアートを採用。

さらに京都店では、JFRの特例子会社である「JFRクリエ」と共同で、障がいのある社員の成長や活躍の機会を創出する取り組みとして、社員が制作したアート作品を初めて展示します。

JFRクリエ社員による制作作品「ときめき」

誰かの不要なものが、誰かのときめきとなる。

循環しながら次の人にボールを渡すことが、世界中をときめきで満たすことにつながる。

◆持続可能な社会の実現を目指す取り組み

買取体験を通じて社会貢献に参加できる仕組み

店内では、持続可能な社会の実現を目指すさまざまな取り組みを展示・紹介しています。買取が成立したお客様には、応援したいプロジェクトに1票を投じていただく仕組みを設けており、サービスの利用を通じて社会貢献に参加することが可能です。お客様から寄せられた投票結果をもとに、JFR＆KOMEHYO PARTNERSは売上金の一部を選定されたプロジェクトへ協賛いたします。単なる買取サービスにとどまらず、「モノを手放すこと」が次の価値や社会への貢献につながる、新しい体験の提供を目指しています。

■店舗概要

店舗名：MEGRUS（メグラス）大丸京都店

オープン日：2026年6月11日（木）

所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町79 大丸京都店5階

営業時間：10:00～18:00（営業終了19:00）※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。

取扱品目：金・プラチナ・貴金属／時計／ブランドジュエリー／ブランドバッグ・小物／ブランド衣料／３辺160cm以内の美術・骨董品 等

■ JFR & KOMEHYO PARTNERS について

JFRとコメ兵の合弁会社。ブランド品の買取専門店〈MEGRUS〉を大丸、松坂屋、パルコに展開します。顧客よりブランド品を買取り、コメ兵に卸売りするビジネスモデルです。

名称：株式会社 JFR & KOMEHYO PARTNERS

設立：2025年3月

事業内容：ブランド買取専門店「MEGRUS」の運営

代表：代表取締役社長 下垣 徳尊

本社所在地：東京都千代田区神田須田町一丁目24番4号

出資比率：J. フロント リテイリング 51%、コメ兵 49%

URL：https://jfkp.co.jp/