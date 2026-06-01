なかよし学園の活動を“身につけて応援する”オリジナルグッズ販売サイト「なかよしShop」を開設

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト（所在地：千葉県松戸市、代表：中村雄一）は、なかよし学園のオリジナルグッズを販売する公式ショップ「なかよしShop」を開設しました。

なかよしShop：https://nakayoshigakuen.original-goods.jp(https://nakayoshigakuen.original-goods.jp)

本ショップでは、「なかよし学園 WORLD Tシャツ」「BIG SMILE Tシャツ」「BIG SMILE パーカー」など、なかよし学園の活動理念をデザインに込めたオリジナルグッズを販売しています。Tシャツは複数カラー・サイズ展開で、日常の中で自然に身につけられる応援グッズとして展開されています。

なかよし学園はこれまで、カンボジア、ルワンダ、コンゴ民主共和国、南スーダン、シリアなど、紛争・貧困・災害・避難の影響を受ける地域で、教育支援、平和教育、子どもたちの学びの機会づくりを続けてきました。今回のショップ開設は、そうした世界の現場での活動を、より多くの方が日常の中から応援できる仕組みとして始めるものです。

グッズを「買う」だけでなく、活動への共感を「身につける」

なかよしWorldパーカーBIG SMILE Tシャツ（黒）BIG SMILE Tシャツ（赤）

なかよし学園の活動は、寄付や助成金だけでなく、全国の学校、地域、企業、そして活動を応援してくださる一人ひとりの思いによって支えられてきました。

今回開設した「なかよしShop」は、単なる物販サイトではありません。

なかよし学園のTシャツやパーカーを身につけることは、世界の子どもたちに学びを届ける活動への共感を、日常の中で表現することでもあります。

講演会に参加した方。

学校で「世界とつながる学び」に関わった児童生徒や先生方。

なかよし学園の海外活動を応援してくださっている方。

SNSやニュースリリースを通じて活動を知り、「何か自分にもできることはないか」と感じてくださった方。

そうした一人ひとりが、無理のない形で、なかよし学園の活動を応援できる入口として、このショップを育てていきます。

世界10カ国の教育支援活動へつながる応援

日本全国で講演会活動を行うなかよし学園

なかよし学園は、これまで世界各地で、教育を通じた平和構築に取り組んできました。

コンゴ民主共和国では、元子ども兵や紛争の影響を受けた子どもたちへの教育支援を行い、南スーダンやウガンダの難民居住区では、基礎教育や食の支援、子どもたちの心を支える活動を展開してきました。カンボジアでは、地雷の影響を受ける地域での教育支援や平和教育に取り組み、シリアでは、戦争の影響を受けた地域において、政治色のない教育活動を通じた復興支援を行っています。

また、なかよし学園の実践は、UNESCOとEuropean Agency for Special Needs and Inclusive Educationが共同で運営する国際知見プラットフォーム「Inclusive Education in Action」にもケーススタディとして掲載されています。同ケーススタディでは、日本の特別支援学校の子どもたちが教材や平和に関する作品をつくり、それを紛争や貧困の影響を受ける海外の子どもたちに届け、現地からの反応を日本の教室へ還す「return-loop」の実践が紹介されています。

UNESCOに紹介されたなかよし学園の活動

この取り組みは、「支援される側」と「支援する側」を固定せず、誰もが誰かを支える存在になれるという、なかよし学園の教育観を体現するものです。

今回のオリジナルグッズ販売も、その延長線上にあります。

グッズを身につけてくださる方が増えることで、なかよし学園の活動を知る人が増え、世界の子どもたちへ学びを届ける輪が広がっていきます。

コンゴ民主共和国ゴマに届いたなかよし学園の寄付戦争やエボラなど多くの課題を抱える現地をなかよし学園は7年にわたって支援し続けている

「商売」ではなく、ファンとともにつくる応援文化へ

なかよし学園が大切にしているのは、グッズ販売を大きな商業活動として広げることではありません。

むしろ、活動を応援してくださる方々が、

「寄付だけではなく、何か形に残るもので応援したい」

「講演会や学校活動のあとも、なかよし学園とつながっていたい」

「自分が着ることで、周りの人にも活動を知ってもらえたらうれしい」

と思ってくださる、その気持ちを大切にするための取り組みです。

なかよし学園のグッズは、単なるロゴ入り商品ではありません。

世界の子どもたちと日本の教室をつなぐ活動の象徴であり、平和を願うだけでなく、行動として支える意思表示でもあります。

なかよし学園は、応援してくださる皆さまとともに、世界の子どもたちに教育と希望を届ける活動を、これからも続けてまいります。

中村 雄一代表コメント

BIG SMILEパーカー

なかよし学園の活動は、世界の現場で出会った子どもたち、そして日本でその活動を応援してくださる皆さんによって支えられてきました。

私たちは、これまでカンボジア、ルワンダ、コンゴ民主共和国、南スーダン、シリアなど、紛争や貧困、災害の影響を受ける地域で教育支援活動を続けてきました。現地の子どもたちに必要なのは、物資だけではありません。自分たちのことを忘れず、遠い国から応援してくれる人がいるという実感です。

今回のオリジナルグッズ販売サイトは、そうした応援の気持ちを、日常の中で形にできる場所として始めました。

なかよし学園のTシャツやパーカーを着てくださることは、私たちにとって大きな励みです。そして、その姿を見た誰かが「なかよし学園って何をしている団体なんだろう」と関心を持ってくだされば、そこからまた新しい支援の輪が生まれます。

私たちは、グッズをたくさん売ること自体を目的にしているわけではありません。なかよし学園を応援してくださる皆さんが、自分らしい形で活動に参加できる。そんな温かい応援文化を、皆さんと一緒につくっていきたいと思っています。

世界を平和にする活動は、特別な人だけが行うものではありません。

一枚のTシャツを着ることも、誰かに活動を伝えることも、世界の子どもたちの未来につながる一歩になります。

なかよし学園はこれからも、教育を通じて、世界中の子どもたちが希望を持てる社会を目指して活動を続けてまいります。

本事業統括 なかよし学園事務局長 中村里英 コメント

現在ネパール・ルンビニで活動中のなかよし学園

なかよし学園として日本全国を講演会で回る中で、ありがたいことに多くの方から「なかよし学園のTシャツが欲しい」「パーカーがあったら着たい」という声をいただいてきました。

それは単にグッズが欲しいということではなく、なかよし学園の活動を応援したい、寄付とはまた違う形で気持ちを届けたい、そして“推し”のグッズのように、なかよし学園を身近に感じていたいという、とても温かい願いなのだと感じていました。

今回のショップは、そうした皆さまの声から生まれた取り組みです。

Tシャツやパーカーを着ることが、世界10カ国で続く教育支援活動や、子どもたちと一緒に平和をつくる活動への応援になります。そして、その一枚をきっかけに「なかよし学園って何をしている団体なの？」と関心を持ってくださる方が増えれば、そこからまた新しいつながりが生まれていきます。

私たちは、世界を平和にする仲間を増やしたいと思っています。

このグッズが、なかよし学園を応援してくださる皆さまにとって、活動への参加のしるしとなり、日常の中で平和への思いをそっと身につける存在になれば嬉しいです。

なかよしShopについて

ブッダ誕生の地、ルンビニでも着用されたなかよしWorldパーカー

ショップ名：なかよし学園「なかよしShop」

内容：なかよし学園オリジナルTシャツ、ドライTシャツ、パーカー等の販売

主な商品：なかよし学園 WORLD Tシャツ、なかよし学園 “BIG SMILE” Tシャツ、BIG SMILE パーカー ほか

販売サイト：https://nakayoshigakuen.original-goods.jp

関連情報

なかよし学園の「世界とつながる学び」は、日本の子どもたちが教材や平和のメッセージを制作し、それを海外の教育現場で活用し、現地からの反応を日本の教室へ還す往還型の学習モデルです。UNESCOとEuropean Agency for Special Needs and Inclusive Educationが運営する「Inclusive Education in Action」では、この実践が「支援される側から支援する側へ」と転じるインクルーシブ教育モデルとして紹介されています。

団体概要

団体名：特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

事業内容：世界とつながる学び（CoRe Loop）を軸とした探究・平和・包摂教育プログラムの企画運営／国内外の教育・食・心のケア支援 等

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト（事務局）

E-mail：peace.office@nakayoshigakuen.org