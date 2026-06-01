本日から開催！Web制作の最前線を知る『CGWORLD Web Design Week』　6月1日よりYouTubeにてオンライン配信

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/）は、2026年6月1日（月）から5日（金）まで、「CGWORLD Web Design Week」を開催します。

イベントサイトはこちら :https://cgworld.jp/special/webdesign-week/vol1/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2606_cgwdwYouTube視聴はこちら :https://youtube.com/playlist?list=PL2rnpWPJgAcnZWz96FuFSZIBCQnm2IJxr&si=kbrU4zXf2mXCd0Ppタイムテーブル全公開！デザインの考え方からFigmaやCanvaでのWeb制作、フォント知識、写真のディレクション術まで、情報満載の10セッション

CGWORLDは、本日6月1日よりオンラインイベント「CGWORLD Web Design Week」を実施します。

本イベントでは、Web制作やデザインの現場で活躍するクリエイターや企業が登壇し、Webデザイン、3DCG、Figma、Canva、フォント、写真ディレクションなど、Web制作に欠かせないテーマを全10セッションにわたって解説します。

初日のmount inc.によるセッションでは、数々のWebサイトを手掛けてきた同社の仕事術や、世界観を体験として届けるWebデザインの考え方を紹介。

2日目には、フォント選びの基礎から、写真によって情報を伝えるためのディレクション手法まで、デザインの質を高めるための知識を学ぶことができます。

3日目は、Web制作現場で広く利用されているFigmaの入門講座に加え、近年急速に普及しているCanvaの活用方法を紹介。CanvaでのWebサイトの作り方をデモを交えて解説します。Web制作者だけでなく、企業のWeb担当者や非デザイナーにも役立つ内容となっています。

4日目には、Web制作やデザインに強い出版社が厳選したおすすめ書籍を紹介。さらに、19:30からは、リアル開催で、Figmaの活用セッションを実施。AI時代に求められるWeb制作フローや、Figmaを活用したチーム制作の考え方について学べます。

最終日は、「CGWORLD Web Design Week」イベントサイトの制作者が登壇し、エンタメサイトにおける3D表現の実践事例を紹介。また、『佐久間宣行事務所オフィシャルサイト』を手掛けたグッドパッチによるセッションでは、デザイナーとエンジニアがどのように連携しながら世界観を構築していくのか、そのプロセスに迫ります。

Web制作の技術やトレンドを学びたい方はもちろん、より良いデザインや体験設計を目指すクリエイター、企業のWeb担当者にとっても、多くのヒントが得られる5日間です。

■タイムテーブル

6/1（月）Day1

12:00～ 「かんがえる、つくる、つづける、」mountの仕事術（登壇者：mount inc. (https://mount.jp/)）

19:30～ mountがつくる、「世界観を体験させる」WEBデザイン（登壇者：mount inc. (https://mount.jp/)）

6/2（火）Day2

12:00～ もう迷わない！“なんとなく”を卒業するフォントの選び方（登壇者：DESIGN MENTOR [PRO] (https://designmentor-pro.com/)村田 俊英）

19:30～ シズル感は“食”だけじゃない。伝わる写真ディレクション入門（登壇者：株式会社アマナ 大手 仁志(https://www.amana-visual.jp/photographers/hitoshi-ote)）

6/3（水）Day3

12:00～ Figmaの標準機能を使いこなす！2026年版・新米Web制作者のためのFigma入門セミナー（登壇者：株式会社タガス(https://tagas.co.jp/) 浅野 桜）

19:30～ 巷で話題のCanvaとは？Web製作現場での利用とこれからを解説！（登壇者：SB C&S株式会社 長谷川 裕）

6/4（木）Day4

12:00～ 出版社が本気で選ぶ！Web制作・デザインのおすすめ本（登壇者：株式会社翔泳社(https://www.shoeisha.co.jp/book/)、SBクリエイティブ株式会社(https://www.sbcr.jp/)、株式会社ボーンデジタル）

19:30～ “なんとなくFigma”から一歩先へ。AI時代も活きるWeb制作フロー（登壇者：スズキアユミ(https://ayumi.design/)）

6/5（金）Day5

12:00～ CGWORLD Web Design Weekサイト制作者と一緒に見る、エンタメサイトにおける3D表現（登壇者：{iro}2 (https://x.com/__iro2)スズキ）

19:30～ 「佐久間さんHP」に学ぶWebデザイン デザイナーとエンジニアの協働、Studioで表現した世界観（登壇者：株式会社グッドパッチ(https://goodpatch.com/) 栃尾 行美、藤井 陽介）

※YouTubeにて無料配信。

※Day3の2セッション、Day4の19:30からの回は無料申込が必要です。

■新規公開セッション

【6月2日 19:30～】シズル感は“食”だけじゃない。伝わる写真ディレクション入門

Webサイトの印象を大きく左右する写真。Web制作者が撮影ディレクションに関わる場面も少なくありません。本セッションでは、アマナの食シズル撮影専門チーム「hue」に所属するフォトグラファーでシズルディレクターの大手 仁志氏が登壇。写真の基本的な考え方から、見る人の感覚を動かす“シズル感”のつくり方までを解説します。食べ物はもちろん、プロダクトまで幅広く応用できる写真表現を学べるセッションです。

【6月3日 19:30～】巷で話題のCanvaとは？Web製作現場での利用とこれからを解説！

世界中で幅広い世代やビジネスシーンで利用されている「Canva」。誰でも簡単に魅力的なデザインが作れ、Web制作にも役立つツールです。本セミナーでは、Canvaの実践的な活用方法をはじめ、最新のAIトレンドや関連する周辺デザインツールのAffinity等も交えて幅広くご紹介します。※無料申込が必要です

申込はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/260603_wdw_canva/

【6月5日 12:00～】CGWORLD Web Design Weekサイト制作者と一緒に見る、エンタメサイトにおける3D表現

Webサイトにおける3DCG表現は、どのように活用され、進化しているのか。印象的なエンタメサイトの実例を通して、3DCG表現の特徴やアプローチの違いを整理・解説します。さらに「CGWORLD Web Design Week」サイトのデザイン意図や実装面にも触れながら、WebGLをはじめとする技術進化によって広がる、今後のWeb表現の可能性を探ります。

CGWORLD vol.334「WEB × 3DCG」

WebGLが登場してから10年以上。その表現は年々洗練され、いまでは企業サイトやブランド体験の中で高度なインタラクションを伴う3Dが実装されています。

本特集では、KOKUYOやPOLAなどの印象的なWebサイトを手がけるmount inc.の設計思想とワークフローをひも解きながら、Webにおける3D表現の現在と未来を探ります。

スペシャル企画として、mount inc.と、CGアーティスト・絵本作家として活躍するまめたろう氏とのコラボレーション。“ぽよんぽよん”な3DCGアニメーションを触って楽しめるインタラクティブなWebコンテンツを公開中。

https://cgw334.mount.jp/

CGWORLD 詳細を見る :https://cgworld.jp/magazine/cgw334.html

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/247_1_7665f73bd3760536c35ba03042e9c306.jpg?v=202606011051 ]詳細はこちら :https://cgworld.jp/special/webdesign-week/vol1/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2606_cgwdw

・ボーンデジタルとは

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp

・デジタルスケープとは

デジタルスケープは、1995年にデジタルコンテンツクリエイターに特化した人材コンサルティング会社として創業しました。 現在は、「CG・映像・ゲーム・Web」のクリエイターとエンジニアの人材コンサルティング事業（派遣/転職）・受託制作事業を中心に事業展開しています。

https://www.dsp.co.jp/