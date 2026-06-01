【横浜エクセレンス】B.LEAGUE Hope × スペシャルオリンピックス・日本「ユニファイドスポーツ(R) バスケットボールエキシビションマッチ＆アクティビティ」に「#8 西山達哉」が参加

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援していただき、ありがとうございます。



この度、横浜エクセレンスは、B.LEAGUEの社会的責任活動である「B.Hope」と公益社団法人スペシャルオリンピックス・日本(以下「SON」)が主催する「ユニファイドスポーツ(R) バスケットボールエキシビションマッチ＆アクティビティ」へ横浜エクセレンスも参加することが決定しましたので、お知らせいたします。

「ユニファイドスポーツ(R) バスケットボールエキシビションマッチ＆アクティビティ」

B.HopeとSONは2018年より、知的障がいのある方(アスリート)と知的障がいのない方(パートナー)でチームを作り、練習や試合などのスポーツを通じてお互いに相手の個性を理解し合い支え合う関係を築いていく「ユニファイドスポーツ（Unified Sports(R)）バスケットボール」を中心に、共生社会の実現を目指して活動をしております。



この度、24年ぶりに「2026年第9回 スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」が開催されるにあたり、「ユニファイドスポーツ(R) バスケットボールエキシビションマッチ＆アクティビティ」の開催を通して、バスケットボールでダイバーシティ＆インクルージョンの体現を目指しております。

イベント概要

【日時】

2026年6月6日(土)12:20～13:20



【場所】

TOYOTA ARENA TOKYO(メインアリーナ)



【内容】

第一部：エキシビションマッチ

知的障がいのある方(SOアスリート)、知的障がいのない方(SOパートナー)、B.LEAGUE選手が混合チームを結成し、紅白戦を実施。



第二部：アクティビティ

知的障がいのある方(SOアスリート)、知的障がいのない方(SOパートナー)、B.LEAGUE選手が混合チームを結成し、１.5on5のミニゲーム、２.3x3のミニゲームを実施。



【横浜エクセレンス 参加選手】

#8 西山達哉(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=17448?PlayerID=8547)

※本イベント、また同日に開催されている「2026年第9回 スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」はどなたでも無料で観戦いただけます。

※「2026年第9回 スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」についてはこちら(https://www.son.or.jp/event/nationalgames/)(外部リンクとなります)よりご確認いただけます。



※ユニファイドスポーツ(Unified Sports(R))は、知的障がいのある方(アスリート)と知的障がいのない方(パートナー)でチームを作り、練習や試合を行い、スポーツを通じてお互いに相手の個性を理解し合い支え合う関係を築いていくスペシャルオリンピックス(SO)の取り組みです。

SONとB.Hopeの取り組みについては、特設サイト(https://www.bleague.jp/b-hope_son/)(外部リンクとなります)よりご覧いただけます。



B.LEAGUE Hope 公式Xはこちら(https://x.com/B_LEAGUE_HOPE)！

B.LEAGUE Hope 公式サイトはこちら(https://www.bleague.jp/b-hope/)！

(※それぞれ外部リンクとなります。)

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。