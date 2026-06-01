【宮崎市×明治安田×ゼンリン】官民連携で地域の防災力を強化！宮崎市地震津波災害時活用マップを作成！

宮崎市役所地震津波災害時活用マップ

宮崎市は、明治安田生命保険相互会社（以下「明治安田」）、株式会社ゼンリン（以下「ゼンリン」）と協働し、市民の皆様の防災意識向上と安全・安心な暮らしへの貢献を目的として「宮崎市地震津波災害時活用マップ」を作成いたしました。

作成した10,000部のマップは、3者の協定に基づき、2026年6月1日（月）より、市街地を中心とした地域において明治安田の職員によって無料配布されます。

■ 取組の背景・目的

本取組みは、宮崎市と明治安田生命が締結している包括連携協定に基づく「防災」分野の活動の一環として推進するものです。明治安田生命が「地元の元気プロジェクト」として展開する「地域共創withホームタウン」の活動に、地図情報の専門企業であるゼンリンのノウハウを掛け合わせることで、宮崎市民のいざという時の備えに役立つ、実用性の高いマップが完成しました。

3者による連携協定締結式

（参考）宮崎市と明治安田生命保険相互会社との包括連携協定について(https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/cooperation/contact/407703.html)

■ 「宮崎市地震津波災害時活用マップ」の特長

ゼンリンの正確な地理空間情報を活用し、災害時に必要な情報をひと目で確認できるようデザインされた「一枚物」のマップです。

津波ハザード情報に加え、いざという時に迷わず行動できるよう避難所一覧を網羅しています。

特集記事（地震・津波発生時の対応、避難所での共同生活、非常時持ち出し品のチェックリストなど）を一枚にまとめた、実用性の高いマップです。

平時からこのマップを活用して備えておくことで、災害時には適切な行動や迅速な避難ができるようになることを目指しています。

ご自宅の壁に貼ったり、折りたたんで防災バッグに入れやすいサイズで作成をしています。

■ 概要

名 称：宮崎市地震津波災害時活用マップ

作成部数：10,000部

仕 様：両面カラー（展開A1サイズ・折りたたみA4サイズ）

配布開始日：2026年6月1日（月）

協働事業者：宮崎市、明治安田生命保険相互会社、株式会社ゼンリン

■明治安田生命保険相互会社について

明治安田生命は、1881年創業の日本を代表する生命保険会社です。「確かな安心を、いつまでも」を理念に掲げ、お客さま一人ひとりに寄り添った保障と健康増進サポートを提供。地域密着型営業と充実したサービスを提供しております。

＜担当者の想い＞

宮崎市とゼンリンの連携のもと、防災マップ配布を通じて一人でも多くの命と暮らしを守りたいと考えています。大好きな宮崎の安心に全力で貢献します。

■株式会社ゼンリンについて

ゼンリンは、地理空間情報の活用により社会課題の解決や安全・安心な社会の実現に貢献することが、私たちの使命であると考えています。今回、宮崎市様と明治安田生命様との協働することで、各者が保有するアセットを活かしたマップを作成することができました。

＜担当者の想い＞

平時からこのマップを活用して備えておくことで、災害時には適切な行動や迅速な避難ができるようになることを目指しています。

本マップを通して、宮崎市民の皆様の防災意識向上に繋がれば幸いです。

今後もパートナーの皆さまと共に地域に根ざした共創活動を通じて、持続可能で活力あふれる社会の実現を目指してまいります。