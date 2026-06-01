長野風花の「遺伝子検査結果」を初公開！南萌華・清家貴子らなでしこ主力3選手が集結する特別イベントを6月23日開催

株式会社KEAN Health

6月の世界大会において男子サッカーが盛り上がりを見せている中、2027年の世界大会へ向けて女子サッカーも盛り上がりを見せています。

株式会社KEAN Health（本社：東京都港区、代表取締役：山路 恵多）は、2025年6月より、スポーツに関連する複数の遺伝子を分析し、アスリートのパフォーマンス向上をサポートする取り組みを行っています。

その取り組みの一環としてイングランドの女子サッカートップリーグで活躍する長野風花選手、南萌華選手、清家貴子選手の3名が集結する特別イベントを、2026年6月23日（火）に東京都内で開催いたします。

本イベントでは、直近の代表戦の振り返りや、2027年女子世界大会に向けた想いに加え、本イベントで初公開となる長野風花選手の遺伝子検査結果をもとに、体質理解や日々のコンディション管理についてトークを展開します。

イベント開催に伴い、トップアスリートも活用する遺伝子検査「chatGENE Pro（チャットジーンプロ）」をご購入いただいた皆様の中から、抽選で10組20名様を本イベントへ特別招待するキャンペーンを実施いたします。

特設サイト・キャンペーン詳細はこちら：https://keanhealth.jp/lp?u=chatgene-pro-nadeshiko(https://keanhealth.jp/lp?u=chatgene-pro-nadeshiko)

注目コンテンツ１.｜長野選手の遺伝子検査結果を初公開

本イベントならではの特別企画として、長野選手の遺伝子検査結果を初公開いたします。「筋肉のつきやすさ」「リカバリー」などの遺伝的な特性を可視化し、それらの客観的データを日々のコンディショニングやセルフケアにどのように活かしているのか、本人の口からリアルな声をお届けします。

注目コンテンツ２.｜代表戦の振り返りと2027年世界大会への想い

「6月の南アフリカ戦を終えて、どのような手ごたえがあったのか？印象に残る場面は？」

「2027年の女子世界大会へ向けた目標や目指すべきものは何か？」など、なでしこ3選手が、直近の代表戦を振り返りながら、チームの現状や変化、2027年世界大会への想いなどを本音で語ります。

注目コンテンツ３.｜選手と直接交流できる参加型企画

トークショーだけでなく、サッカーにちなんだ「サッカーボウリング」や「秒数ぴったりゴールチャレンジ」などのミニゲームを実施します。ミニゲームで1位となった方には、約2万円相当の腸内フローラ検査をプレゼントいたします。さらに、選手と直接言葉を交わせるサイン会も予定しており、トップアスリートの素顔に触れられる特別な時間を提供します。

開催概要

■ 開催日時：2026年6月23日（火）19:00～21:00

■ 開催場所：東京都墨田区周辺（※正確な開催場所は、当選された方にのみ個別でお知らせいたします）

■ 出場選手：

・長野風花選手（リバプールFCウィメン／chatGENE for Sports アンバサダー）

・南萌華選手（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC）

・清家貴子選手（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC）

■ イベント内容：トークショー、ミニゲーム、サイン会

■ 一般参加方法：懸賞キャンペーンによる抽選

イベント招待キャンペーン概要

自分に合ったトレーニングやライフスタイルを考えるきっかけとして、本キャンペーンでは遺伝子検査chatGENE Proを特別価格でご提供します。

■ 対象商品：遺伝子検査chatGENE Pro（チャットジーンプロ）

■ 応募条件：上記対象商品を購入

■ 価格：通常19,800円→50％オフ 9,900円（税込・送料無料）

■ 当選人数：10組20名様 （※1名様でも参加可能です）

■ 応募締切：2026年6月10日（水）23:59

■ 当選案内：2026年6月12日（金）までにメールにて案内

■ 特設サイト：https://keanhealth.jp/lp?u=chatgene-pro-nadeshiko

スポーツ領域における今後の展望

KEAN Healthは、今後も遺伝子検査を活用した体質理解の促進を通じて、アスリート一人ひとりの身体特性に基づく新たなコンディショニングの可能性を広げてまいります。

株式会社KEAN Healthについて

人間の全遺伝子（ゲノム）を解読するヒトゲノム計画が完了し20年超。バイオテクノロジーの進化が、社会課題の解決や持続可能な経済成長に貢献し、社会の在り方そのものを大きく変革させるバイオトランスフォーメーションという概念が注目されつつある今。研究者など専門家を中心に利用されることの多かったゲノムや遺伝子が、生活者にとってより身近になる社会を創っていくことをビジョンに事業を展開しています。

【会社概要】

社名：株式会社KEAN Health（キーンヘルス）

本社所在地：東京都港区芝浦3丁目14番18号 キャナルスクエア芝浦4階

代表取締役：山路 恵多

ホームページ：https://keanhealth.co.jp/(https://keanhealth.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

担当部署：広報担当

Email：press@keanhealth.co.jp