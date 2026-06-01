『アパ川柳2027』一般応募開始　総額100万円相当の豪華賞品プレゼント！

アパホテル株式会社

総合都市開発のアパホテル株式会社(本社：東京都港区赤坂 3 丁目 2‐3 取締役社長 元谷 芙美子)は、今年で7回目となるアパホテルオリジナル川柳を、6月1日（月）～9月30日（水）まで『アパ川柳2027』として一般応募を開始します。

『アパ川柳2027』は「令和」をテーマにした川柳を募集いたします。令和に起きた印象的な出来事や変化など、令和の今、皆さまが感じていることを五・七・五に込めたオリジナルの川柳をご応募ください。

ご応募いただいた作品の中から50音を完成させ、アパホテル社長 元谷芙美子が「アパホテル社長賞」を1句、「観る将（賞）」・「グリーンリゾート賞」・「初夢ドリーム賞」の優秀賞を3句、「入選作品」を40句、合計44句を選定します。受賞者には総額100万円相当の豪華賞品をプレゼントします。西日本最大級※超高層タワーホテルであるアパホテル＆リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉やアパリゾート佳水郷の宿泊券、アパ社長カレー＆ごはんなど、アパホテルの魅力を味わっていただける賞品をご用意しています。 ※ホテル1棟として（自社調べ）

『アパ川柳2027』 一般応募はこちら： https://www.apahotel.com/senryu/

■アパ川柳とは

『アパ川柳』は、アパホテルが世界に発信している『新都市型ホテル仕様』を分かりやすく伝える目的で2020年から制作を開始したアパホテルオリジナルの川柳です。YouTubeのアパホテル公式チャンネルをはじめ、アパホテル公式SNSアカウントでの配信やアパホテルの客室テレビ（アパデジタルインフォメーション）で放送しています。

アパホテル公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC2vtPdUNg851BLfI2nFn_Ew

■募集要項

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/850_1_b8ba6b44c8de9ab4f79a1a4c06d50d7e.jpg?v=202606011051 ]

■「アパ川柳2027」作品募集開始

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QxDDUbsRaMM ]

YouTube：https://youtu.be/QxDDUbsRaMM

■『アパ川柳2026』のアパホテル社長賞・優秀賞3作品

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/850_2_563ebb93bf86453373b884b222edab22.jpg?v=202606011051 ]

■「アパ川柳2026」入賞作品

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fWqJUeil5ug ]

YouTube：https://youtu.be/fWqJUeil5ug

【アパグループ】

自社ブランドとして国内346ホテル83,893室、海外54ホテル5,454室を展開している。2022年4月より始動した5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」の目標について前倒しで達成の目途が立ったことを受け、2026年4月に新中期5ヶ年計画「AIM5-II」を始動。2031年3月末までに国内自社ブランド単独10万室、海外1万室を目標とするほか、ホテル分野におけるプラットフォーム事業やマルチ・ブランド化、海外事業に関しては北米事業の強化および次期戦略エリアの模索を推進する。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-850-73c5cbadc8a618d11da7d845044b8c6e.pdf

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https://www.apahotel.com/

アパホテル公式アプリ「アパアプリ」

https://apahotel.com/qr_app/