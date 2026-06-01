フュディアルコミュニティ、アート引越センターと業務提携

株式会社フュディアルクリエーション

株式会社フュディアルクリエーション（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹）のグループ会社である株式会社フュディアルコミュニティ（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹、以下「フュディアルコミュニティ」）は、引越業界大手であるアート引越センター株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：寺田 政登、以下「アート引越センター」）と業務提携いたしました。

本提携により、当社が管理する物件の入居者様を対象に、引越料金の割引や各種オプションサービスの優待など、安心・快適な新生活をサポートする特別プランの提供を本日より開始いたします。

■業務提携の背景

当社はこれまで、入居者様のライフステージの変化に寄り添った管理サービスの提供に努めてまいりました。マンション入居時や転出時の「引越」は、生活の大きな転換点であり、多くの手間とコストが発生します。

この度、業界トップクラスのサービス品質を誇るアート引越センターと提携することで、当社管理物件の入居者様に対し、信頼性の高い引越サービスを優待価格で提供することが可能となりました。これにより、入居者様の経済的・心理的負担を軽減し、顧客満足度のさらなる向上を目指します。

■入居者様限定優待の概要

当社管理物件にお住まいの入居者様は、入居者専用アプリ「RELUXIA touch（リルシア タッチ）」経由でお引越しお見積り申し込み・ご成約いただくことで、以下の特典を適用いたします。

・引越基本料金 20%割引※

・引越資材プレゼント ダンボール最大20枚、ガムテープ最大1本

※金土日祝日のお引越しは、10％OFF。繁忙期（3月15日～４月10日）のお引越しは除外。引越基本料金とは（人件費＋車輌費）。

■アート引越センターについて

「あったらいいな、をカタチに」をコンセプトに、業界のパイオニアとして多彩な引越プランを展開。お引越しを単なる「運送業」ではなく「サービス業」として、お客さま目線で丁寧な「品質」と「安心」を提供しています。食器を簡単に梱包できる「エコ楽ボックス」の開発や、丁寧な養生（保護）など、品質重視のサービス提供により、幅広い世代から高い支持を得ています。

■今後の展望

当社は、今後も入居者様の声を積極的に取り入れ、入居者様が快適に暮らせるプラットフォームづくりを推進するとともに、生活インフラを支える企業各社とのパートナーシップを深め、付加価値の高い住まいづくりに貢献してまいります。

■株式会社フュディアルコミュニティ 会社概要

所在地：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー22階

代表者：代表取締役 古川 伸樹

設立：2015年7月

URL：https://www.fudeal-community.jp/

事業：不動産の賃貸管理、建物の総合管理、集金・送金代行、不動産に関するコンサルティング、リフォーム事業

■アート引越センター株式会社 会社概要

所在地：大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー16F

代表者：代表取締役 寺田 政登

設立：1977年6月

URL：https://www.the0123.com/

事業：引越事業

■株式会社フュディアルクリエーション 会社概要

所在地：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー43階

代表者：代表取締役 古川 伸樹

設立：2013年9月

URL：https://www.fudealcreation.com/

事業内容：不動産の売買、仲介、賃貸および管理、不動産に関するコンサルティング、住宅ローン事務代行業務、不動産特定共同事業、等