株式会社リィ、株式会社ANVより体育会学生向けスポーツエデュケーション事業「アスリートアクション」を譲受

株式会社リィ

株式会社リィ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：廣瀬あゆみ、以下「Lii」）と株式会社ANV（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山下隼輝、以下「ANV」）は、ANVが運営する体育会学生向けスポーツエデュケーション事業『アスリートアクション』をLiiへ譲渡する事業譲渡契約を締結し、2026年6月1日付で譲渡を実行いたしましたのでお知らせいたします。

スポーツエデュケーション事業『アスリートアクション』について

体育会学生の秘めた才能を解放する『アスリートアクション』は、大学・専門学校の部活動との共創スキームを通じて、体育会部活動に所属する学生と、彼らの強みや可能性を理解し、ともに未来をつくりたいと考える企業との接点を創出する事業です。私たちはこれを、単なる就職支援ではなく、スポーツ経験を通じて培われた人間力や可能性を社会へつなげていく「スポーツエデュケーション」と定義しています。

事業ローンチ以降、複数の大学・部活動との幅広い提携基盤を構築し、イベント開催や丁寧な面談を通じて、学生一人ひとりが自分らしいキャリアを切り拓くための支援を続けてまいりました。

単なるマッチングにとどまらず、大学や部活動の現場に深く伴走するスタンスを貫くことで、「学生」「大学」「企業」そして「スポーツ業界」の四者すべてに新たな価値を生み出している点が、本事業の大きな特徴です。

本事業譲渡の目的・意義

Liiは「You Move, Move You. からだを動かせば、すべてが動き出す。」を掲げ、「今より1分でも多く運動すれば、人生はもっとおもしろくなる」という確信のもと、児童発達支援領域を皮切りにスポーツ・運動領域で事業を展開してまいりました。

今回仲間入りする「アスリートアクション」が向き合うのは、競技に打ち込み、まさに「自ら動くこと」を体現してきた体育会学生たちのキャリアです。彼らがスポーツを通じて培ってきた「動き出す力」を、卒業後のキャリアという次のステージへつなぐこと。これは、Liiが信じる「からだを動かせば、すべてが動き出す」という哲学の、新たな社会実装に他なりません。

本事業の譲受により、これまで主軸としてきた未就学児・児童期の運動機会創出に加え、大学生・若年層のキャリア形成までを地続きでサポート。ライフステージを横断して、人の可能性を運動の力で最大化していく、新たな事業ポートフォリオを構築してまいります。

両社メッセージ

株式会社ANV 取締役 三宅智之

「人生にきっかけを。」ANVが掲げるミッションのもと、私たちは大学・専門学校の部活動と提携し、体育会学生のキャリアと資金面における課題解決に伴走してきました。

昨今の新卒採用市場には、学生の意思が置き去りになってしまうような一方的なマッチングも少なくありません。私たちが提供するのは、単なる就職の斡旋ではなく「エデュケーション（教育）」です。スポーツに打ち込んできた学生たち自身が、自分の意思で道を選択し、その選択を自らの力で「正解」にしていけるよう、全力でサポートします。

スポーツをする人、続ける人、そしてそれらを支える指導者の価値を高め、誰もが『運動』に打ち込める機会と環境を創ることが我々「アスリートアクション」の使命です。この挑戦は、同じ熱量で『運動』の可能性を信じるLiiの皆さまと手を組むことで、一気に加速すると確信しています。

私たちが共に仕掛ける「スポーツ×エデュケーション」の挑戦に、ぜひご期待ください！

株式会社リィ 代表取締役 CEO 廣瀬あゆみ

ANVの皆さまが、これまで大学や学生の現場に深く伴走し、大切に紡いでこられた『アスリートアクション』を、Liiの新たな仲間として迎えられることを心から嬉しく思います！

私たちがこれまでに向き合ってきた『運動を通じた可能性の解放』という挑戦。そして、体育会学生たちがこれまでの競技生活で培ってきた『自ら動き出す圧倒的なエネルギー』。この2つが掛け合わさることで、これまでにない強固なシナジーが生まれると確信しています。

幼少期から青年期、そして社会人へ。ライフステージが変わっても、からだを動かすことが人生を豊かにする原動力であり続ける社会を、新しい仲間と共に全力で創り上げてまいります！これからのLiiの挑戦に、ぜひご期待ください。

今後の展望

本事業の譲受にともない、まずは『アスリートアクション』が構築してきた大学・部活動との強固なネットワークを基盤に、さらなる提携校の拡大と学生支援体制の強化を推進いたします。

中長期的には、Liiが児童発達支援や教育事業で培ってきた「運動プログラム開発」のノウハウを融合させ、競技引退後のキャリアに留まらない、現役時代からの非認知能力（人間力・リーダーシップ等）向上を目的とした「キャリア特化型スポーツエデュケーションプログラム」の共同開発に着手する予定です。

子どもから大人まで、運動を軸にしたシームレスな成長環境を世の中に提供し、日本のスポーツ領域における新たな価値創出を加速させてまいります。

会社概要

株式会社リィ 会社概要

会 社 名： 株式会社リィ（Lii Inc.）

代 表 者： 代表取締役 CEO 廣瀬 あゆみ

設 立： 2018年11月1日

所 在 地： 愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目8-1 御器所セントラルビル3A

事 業 内 容： 児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、教育事業、フィットネス事業、コマース（物販）事業

Webサイト： https://liistyle.com/

株式会社ANV 会社概要

会 社 名： 株式会社ANV

代 表 者： 代表取締役 山下隼輝

設 立： 2021年10月

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル7F

事 業 内 容： 人材派遣事業、人材紹介事業 ほか

Webサイト： https://www.anv.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社リィ 広報 担当：横山

TEL：090-5944-9538 / MAIL：lii_pr@liistyle.co.jp