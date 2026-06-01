【神奈川県小田原市】県内初！小田原薬剤師会を熱中症対策普及団体に指定

小田原市

小田原市では4月より熱中症対策普及団体の募集を開始し、このたび、小田原薬剤師会を神奈川県内で初めて熱中症対策普及団体として指定することにしました。

小田原薬剤師会には、地域の方への見守りや声掛けなどについてご協力いただき、行政の公助と民間の共助が連携し、熱中症対策に取り組んでいきます。

指定通知交付式の様子5月14日（木）指定通知交付式

小田原市長から小田原薬剤師会（会長：渡邊 千括（ちかつ）氏）に指定通知を交付しました。

熱中症対策普及団体とは

令和5年に気候変動適応法が改正され、熱中症対策普及団体の制度が創設されました。この制度では、地域に根差した熱中症対策の普及啓発などの取り組みを行う団体からの申請により、市町村長が熱中症対策普及団体として指定することができます。

熱中症対策普及団体の活動内容

- 小田原市に所在する事業者および市民に対し、熱中症対策啓発活動および広報活動を行う。- 高齢者への熱中症予防行動（熱中症警戒アラートの周知、水分や塩分補給を促す、適切なエアコン使用を働きかけるなど）の声掛けを行うなど、熱中症対策について、市民からの相談に応じ、必要な助言を行う。小田原市の熱中症予防対策についてはこちら :https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/health/other/heatstroke.html

■問い合わせ

小田原市福祉健康部健康づくり課（電話：0465‐47‐4723）