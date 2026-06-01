ファッションサブスク「アナザーアドレス」／【大好評につき6月追加開催決定】『診断イベント』AnotherADdress TOKYOにて開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” は、好評につき2026年6月に『パーソナルカラー診断/骨格タイプ診断イベント』、『パーソナルカラー診断/顔型骨格体型診断イベント』をAnotherADdress TOKYO（コレド日本橋3階）にて開催いたします。

パーソナルカラー診断/骨格タイプ診断 ～似合うがわかる、着て試せる診断イベント～

理論に基づく診断と、実際に「着て試す」体験を通して、ご自身に似合う色やシルエットを知り、これからの装いに自信を持てるヒントをお届けします。



本イベントでは、20分間のパーソナル診断に加え、AnotherADdressスタンダードプラン（月3着／通常12,430円）を初月無料にてご提供いたします。

※「診断して終わり」ではなく、診断結果をもとに、日常で実践できるところまでを体験いただけます。

※ 上記特典は、アナザーアドレスのプランを初めてご利用いただく方が対象となります。 すでにご利用中の方、または休会中の方には、レンタルチケット2枚を進呈いたします。

パーソナルカラー/骨格タイプ診断イベント申し込みリンク(6月1日、2日、4日、7日、8日開催分)

▶https://peatix.com/event/5023123(https://peatix.com/event/5023123)

パーソナルカラー/顔型骨格体型診断イベント申し込みリンク（6月10日、11日、15日開催分）

▶https://peatix.com/event/5023382

(https://peatix.com/event/5023382)

■ 開催日時・予約枠（各回1枠／完全予約制）

◎開催日

2026年6月1日、2日、4日、7日、8日、10日、11日、15日

◎時間枠

6月1日（月） 、2日（火）

１.11：30～ ２.12：00～ ３.12：30～ ➃13:00～ ５.15:30～ ６.15:30～ ７.16:00～ ８.16:30～

９.17:00～ １０.17:30～ １１.18:00～

4日（木）

１.11:30～ ２.12:00～ ３.12:30～ ➃13:00～ ５.15:00～ ６.15:30～ ７.16:00～ ８.16:30～

９.17:00～ １０.17:30～

7日（日）

１.15:30～ ２.16:00～ ３.16:30～ ➃17:00～ ５.17:30～ ６.18:00～

8日（月）

１.11:30～ ２.13:30～ ３.14:00～ ➃14:30～ ５.15:00～ ６.15:30～ ７.16:00～ ８.16:30～

９.17:00～ １０.17:30～

10日（水）

１.11:30～ ２.12:00～ ３.12:30～ ➃13:00～ ５.15:00～ ６.15:30～ ７.16:00～ ８.16:30～

９.17:00～



11日（木）

１.11:30～ ２.12:00～ ３.14:00～ ➃14:30～ ５.15:00～ ６.15:30～ ７.16:00～ ８.16:30～

９.17:00～ １０.17:30～ １１.18:00～



15日（月）

１.11:30～ ２.12:00～ ３.12:30～ ➃13:00～ ５.15:00～ ６.15:30～ ７.16:00～ ８.16:30～

９.17:00～ １０.17:30～ １１.18:00～ １２.18:30～

※各回、定員に達し次第受付終了となります。



◎ 当日の流れ

・ご予約10分前…ご来店後、AnotherADdressの会員登録および特典付与を行います。

・ご予約時間…診断士によるパーソナル診断・アドバイス（約20分）

・診断終了後…AnotherADdress TOKYOにて、豊富なアイテムを自由にご試着いただけます。

気に入ったアイテムはその場でレンタル、お持ち帰りが可能です。

レンタルチケットは当日利用・後日利用どちらも可能、有効期限は1年間です。

◎ 診断内容（予約時にどちらか1つを選択）

１. パーソナルカラー診断

4タイプのカラー診断に基づき、ファーストタイプからセカンドタイプ（もしくは、セカンドタイプに準じた似合う色のご説明）までを丁寧にご提案。「なぜ似合うのか」「どう取り入れるか」まで、具体的にお伝えします。

２. 骨格タイプ診断

3つの体型タイプから診断。

ご自身の印象やスタイルがより美しく見えるバランスを導き出します。

◎ 参加費 7,700円（税込）

（パーソナル診断＋AnotherADdressスタンダードプラン月3着／通常12,430円分付き）

パーソナルカラー/顔型骨格体型診断 ～「本当に似合う」を着こなす 選べる診断イベント～

※本イベントは、パーソナルカラーと顔型骨格体型診断のどちらかをお選びいただけるイベントです。

理論に基づく診断と、実際に「着て試す」体験を通して、ご自身に似合う色やシルエットを知り、これからの装いに自信を持てるヒントをお届けします。

20分間のパーソナル診断に加え、AnotherADdressスタンダードプラン（月3着／通常12,430円）を初月無料にてご提供いたします。

※「診断して終わり」ではなく、診断結果をもとに、日常で実践できるところまでを体験いただけます。

※ 上記特典は、アナザーアドレスのプランを初めてご利用いただく方が対象となります。 すでにご利用中の方、または休会中の方には、レンタルチケット2枚を進呈いたします。

パーソナルカラー診断イベント申込みリンク（6月5日、12日開催分）

▶https://peatix.com/event/5019572(https://peatix.com/event/5019572)

顔型骨格体型診断イベント申し込みリンク（6月5日、12日開催分）

▶https://peatix.com/event/5019706(https://peatix.com/event/5019706)



■ 開催日時・予約枠（各回1枠／完全予約制）

◎開催日

2026年6月5日（金）、12日（金）

時間枠

１. 17:00～ ／２. 17:30～ ／３. 18:00～ ／４. 18:30～ ／５. 19:00～

※各回、定員に達し次第受付終了となります。

◎ 当日の流れ

・ご予約10分前…ご来店後、AnotherADdressの会員登録および特典付与を行います。

・ご予約時間…診断士によるパーソナル診断・アドバイス（約20分）

・診断終了後…AnotherADdress TOKYOにて、豊富なアイテムを自由にご試着いただけます。

気に入ったアイテムはその場でレンタル、お持ち帰りが可能です。

レンタルチケットは当日利用・後日利用どちらも可能、有効期限は1年間です。



◎ 診断内容（予約時にどちらか1つを選択）

１. パーソナルカラー診断

4タイプのカラー診断に基づき、ファーストタイプからセカンドタイプ（もしくは、セカンドタイプに準じた似合う色のご説明）までを丁寧にご提案。「なぜ似合うのか」「どう取り入れるか」まで、具体的にお伝えします。

２. 顔型骨格体型診断

6つの顔型と7つの体型タイプ（※男性は4タイプ）から診断。

ご自身の印象やスタイルがより美しく見えるバランスを導き出します。



◎ 参加費 7,700円（税込）

（パーソナル診断＋AnotherADdressスタンダードプラン月3着／通常12,430円分付き）

AnotherADdress TOKYOとは

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” は初めてのリアル店舗です。「東京で暮らし、働くあなた」をターゲットに、店舗で試着し、そのままレンタルして持ち帰れる新たなファッション体験を提供します。

◆ 概要

店 名 ：AnotherADdress TOKYO

開催期間：2026年2月6日(金)～6月15日(月)

営業時間：11:00～20:00

住 所 ：東京都中央区日本橋１丁目４－１ コレド日本橋3F

サイト：https://www.anotheraddress.jp/store_tokyo (https://www.anotheraddress.jp/store_tokyo%E2%80%8B)

インスタグラム：https://www.instagram.com/anotheraddress_tokyo?igsh=OGhwZTZ0eXlvaTRm&utm_source=qr (https://www.instagram.com/anotheraddress_tokyo?igsh=OGhwZTZ0eXlvaTRm&utm_source=qr%E2%80%8B)

AnotherADdress TOKYO開催イベント予約リンク：

https://anotheraddress-tokyo.peatix.com (https://anotheraddress-tokyo.peatix.com)