イノチオグループ　コーポレートサイトを全面リニューアル

イノチオホールディングス株式会社

イノチオホールディングス株式会社（本社：豊橋市向草間町／代表取締役社長：石黒功、以下イノチオホールディングス）は、2026年6月1日(月)、コーポレートサイト（以下、当社ホームページ）を全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、ステークホルダーの皆さまに、当社の事業内容や取り組みをより分かりやすくお伝えすることを目的に、デザインおよび構成を一新しました。あわせて、時代の変化やお客さまのニーズにお応えするため、情報発信のあり方を見直しています。

当社ホームページ全体において、多岐にわたる事業展開をより深く感じていただけるよう、「一目でわかる事業展開」「現場のリアルな温度感」をキーワードとしたサイト構成としています。

当社ホームページPC版当社ホームページモバイル版

リニューアルの主なポイント

・コーポレートカラーを基調とした、統一感のあるUI設計

・現場写真をメインとした、温かみのあるビジュアル設計

・グループ会社のホームページリニューアル

・社員・お客さま・商品画像のリニューアル

・スマートフォンやタブレットなど、各種デバイスに対応した表示

・〔会社の理念・強み・事業内容〕が直感的に伝わるコンテンツの充実

今後も当社ホームページを通じて、 より分かりやすく、価値ある情報発信に努めてまいります。

ぜひ新しくなった当社ホームページをご覧ください。

コーポレートサイトURL

https:// inochio-group.jp(https://inochio-group.jp)

会社概要

会社名：イノチオホールディングス株式会社

所在地：愛知県豊橋市向草間町字北新切95

代表者：代表取締役社長 石黒 功 事業内容：農業総合支援事業 ほか

本件に関するお問い合わせ先

イノチオホールディングス株式会社 担当：ブランドマネジメント課 八ツ藤・彦坂

愛知県豊橋市向草間町字北新切95 TEL: 0532-48-5724 Mail:brand@inochio.co.jp

イノチオグループ

イノチオグループは、農業分野を中心に事業を展開する企業グループとして、長年にわたり生産現場に寄り添ったサービスを提供してきました。施設園芸資材の提供や栽培支援、流通・販売までを一体で手がけることで、生産者の課題解決と農業の効率化・高度化を実現しています。

グループ各社の専門性を活かしながら、企画・開発・販売・サポートまでを一貫して行う体制により、地域や作物に応じた最適な農業ソリューションを提案。近年は環境配慮型農業や持続可能な生産体制の構築にも注力し、次世代農業の実現に取り組んでいます。

「地域で一番頼りになる農業総合支援企業を目指す」ことを使命とし、すべての関係者が成長し、やりがいを感じられる環境づくりを大切にしながら、持続可能な循環型社会の実現を目指しています。