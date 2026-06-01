【小田象製粉】軽いサクサク食感で高級感を追求した天ぷら用プレミックス粉「颯」発売

小田象製粉株式会社

【軽いサクサク食感を追求した天ぷら用プレミックス粉「颯」発売】

近年、訪日外国人観光客の増加により、日本食への注目が高まっています。(※1)

中でも天ぷらは、日本を代表する食文化として高い人気を集めており、軽やかな食感や高級感のある仕上がりが求められています。

こうしたニーズに応えるため、小田象製粉では新たに天ぷら用プレミックス粉「颯（はやて）」を発売いたします。

【颯について】

「颯」は、軽いくちどけとサクサクとした食感が特長で、時間が経ってもその食感を維持できる天ぷら用プレミックス粉です。均一で細かな花咲きにより、高級感のある美しい仕上がりを実現するとともに、素材本来の美味しさを引き立てます。

また、打ち粉を使用せずにきれいに揚げることができるほか、バッターの粘弾性を維持しやすいため、安定した作業性にも優れています。さらに、吸油率を抑えることで、時間が経過しても爽やかなサクサク感が持続し、品質低下の軽減や食品ロス削減にも貢献します。

今後は、5月18日(月)に公開した小田象製粉の製麺業界向けソリューションサイト「麺用小麦粉.com」においても、「颯」をはじめとした天ぷら用プレミックス粉を紹介するコンテンツも公開予定です。天ぷらは、うどんやそばのトッピングとして一緒に広く親しまれていることから、製麺関連情報だけでなく、麺と相性の良い副素材提案の一環として情報発信を行ってまいります。

(※1) 参考：農林水産省 令和6年度新市場開拓プロジェクト委託事業 成果報告書（EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）

麺用小麦粉.comサイト：https://noodleflour.com/

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荷姿：10kg 販売地域：全国

【会社概要】

小田象製粉株式会社

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