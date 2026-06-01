reGretGirl全国ツアーへ2年連続、「柳屋あんず油」の協賛決定

株式会社柳屋本店

株式会社柳屋本店（東京都中央区 代表：外池）は、ロックバンド「reGretGirl」の全国ライブツアー「reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2026 "Fall in LOVE"」に協賛致します。全国ツアーへの協賛は2025年に引き続き2年連続になります。

等身大の楽曲で共感を生み続けるロックバンド「reGretGirl」が、人に寄り添うことを大切にする姿勢は、柳屋本店が展開するヘアケアブランド「柳屋あんず油」のユーザーに寄り添う気持ちと同じであるため、2025年の全国ツアーに引き続き「reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2026 "Fall in LOVE"」へのツアー協賛を決定しました。

あんず油のCMには昨年に引続き、reGretGirl楽曲を起用。CM曲であり新曲「日常」のミュージックビデオにあんず油が登場するなど、双方向で「reGretGirl」と「柳屋あんず油」の世界観を示し全国ツアーを盛り上げます。

-全国ツアー開催概要-

◆名称：reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2026 "Fall in LOVE"

◆会場：全国15会場

◆主催：日本コロムビア株式会社

◆協賛：柳屋あんず油（柳屋本店）

【柳屋あんず油が登場する楽曲「日常」】

誰もが過ごす当たり前の日々の中に潜む、温かな愛情をすくい上げたバラードソング。聴く者それぞれの「大切な日常」を鮮やかに彩る中、忙しい主人公に寄り添う形で、柳屋あんず油がそっと登場致します。

ミュージックビデオはこちら

https://youtu.be/gnvEyHFfDo8

【reGretGirl（リグレットガール）】

平部雅洋 (Vo./Gt.)、十九川宗裕 (Ba.)、前田将司 (Dr.)からなる大阪出身の3ピースロックバンド。切ない歌詞と、キャッチーなメロディーが特徴の次世代センチメンタルギターロックバンドとして「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」や「COUNTDOWN JAPAN」などの日本全国の大型フェスにも多数出演し、ワンマンツアーも各地SOLD OUTするなど話題沸騰中。誰もが一度は経験したことがあるであろう等身大の歌詞は、特に10代の若者から絶大な支持を得ている。幅広い層にも届く、切なさとポップさを持っている楽曲を歌う。

【柳屋 あんず油】

柳屋 あんず油は、1615年の創業以来、植物素材を活かした商品づくりを続けてきた柳屋本店が、2008年に創業時の原点回帰を行い発売した植物由来100%のヘア&ボディオイルです。発売以来、20 代・30 代女性を中心に支持を集めております。オイル以外に、ヘアミルク、グロススプレーなどのシリーズ品も好評発売中。

reGretGirlの楽曲「日常」提供のCMはこちら

あんず油 青春図書館篇（15秒）

https://youtu.be/cTtD2qcZzwA

あんず油 青春すれ違い篇（15秒）

https://youtu.be/AMKu4de3fcg

本内容に関するお問い合わせ先

■一般の方からのお問い合わせ先

(株)柳屋本店 広報室 TEL：03-3808-2761