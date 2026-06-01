フュディアルコミュニティ、レンタカーサービス「オリックスレンタカー」のオリックス自動車株式会社と業務提携

株式会社フュディアルクリエーション

株式会社フュディアルクリエーション（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹）のグループ会社である株式会社フュディアルコミュニティ（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹、以下「フュディアルコミュニティ」）は、国内大手レンタカーブランドのひとつ 「オリックスレンタカー」を展開するオリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：内藤 進、以下「オリックス自動車」）と業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本提携により、当社が管理する物件の入居者様を対象に、同サービスをお得にご利用いただける専用プランの提供を6月1日（月）より開始いたします。

■ 業務提携の背景

昨今の都市部のマンション入居者様においては、高い駐車場維持費や車両管理の手間を抑えつつ、休日やレジャーの際には快適に移動したいという要望が多く寄せられており、自家用車を「所有」せず、必要な時だけ「利用」するニーズが急速に高まっています。こうしたニーズに応えるべく、フュディアルコミュニティは、業界トップクラスの店舗数と車種ラインナップを誇る「オリックスレンタカー」と提携いたしました。

本提携により、入居者様へ利便性の高い移動手段を優待価格で提供することで、二次交通の利便性を高め、より豊かでアクティブな暮らしをサポートすることを目指します。

■ 入居者様限定優待の概要

当社管理物件にお住まいの入居者様専用アプリ「RELUXIA touch （リルシア タッチ）」を通じて「オリックスレンタカー」にお申し込みいただくことで、以下の特典をご利用いただけます。

・通常料金より10％～25％程度の割引でご利用可能です。

・全車両に、安心の「保険補償サービス」と路上トラブルに対応した「ロードサービス」が含まれます。

・軽自動車や乗用車、ワゴン車、商用車など幅広い車両クラスを選択可能です。

・一部離島を除く、全国800を超える拠点でのレンタカー予約が可能です。

※その他注意事項については、RELUXIA touchからご案内する「オリックスレンタカー」専用Webサイトをご確認ください。

■ 「オリックスレンタカー」について

オリックス自動車が展開する「オリックスレンタカー」は、全国に拠点を展開し、豊富な車種ラインアップで、ビジネスからレジャーまで幅広いニーズに応える国内大手のレンタカーサービスです。充実した補償制度を備え、初めてレンタカーをご利用になる方でも安心してご利用いただけるレンタカーサービスを提供しています。

■ 今後の展望

当社は、今後も入居者様の声を積極的に取り入れ、外部パートナーとの連携を強化していく方針です。本提携のような「移動」の利便性向上をはじめ、既存のマンション管理の枠にとらわれない新たなサービスを拡充し、よりアクティブで豊かな住まい体験の創出を目指してまいります。

■株式会社フュディアルコミュニティ 会社概要

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー22階

代表者：代表取締役 古川 伸樹

設立：2015年7月

URL：https://www.fudeal-community.jp/

事業内容：不動産の賃貸管理、建物の総合管理、集金・送金代行、不動産に関するコンサルティング、リフォーム事業

■オリックス自動車株式会社 会社概要

所在地：東京都港区芝3丁目22番8号

代表者：代表取締役社長 内藤 進

設立：1973年6月

URL：https://www.orix.co.jp/auto/

事業内容：自動車リース、レンタカー、カーシェアリング、中古車販売・売却サポート

■株式会社フュディアルクリエーション 会社概要

所在地：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー43階

代表者：代表取締役 古川 伸樹

設立：2013年9月

URL：https://www.fudealcreation.com/

事業内容：不動産の売買、仲介、賃貸および管理、不動産に関するコンサルティング、住宅ローン事務代行業務、不動産特定共同事業、等