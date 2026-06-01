「『従業員』『組織』『顧客』視点の課題解決で企業の成長を支える――従業員エンゲージメント向上ソリューション」6/1～6/12ウェビナー再放送

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株式会社クレオ

生活者視点をベースにマーケティング支援を行う株式会社クレオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横井 司）は、2026年6月1日(月) 10:00 ～ 6月12日(金) 17:00の12日間にわたり、無料オンラインウェビナー「『従業員』『組織』『顧客』視点の課題解決で企業の成長を支える――“三方良し”の従業員エンゲージメント向上ソリューション『E² Compass』 」を配信します。




今日の人手不足社会において、従業員が自社に対して感じる『絆』である従業員エンゲージメントを高めることは、どんな企業にとっても重要な課題です。


特に顧客接点が多い企業の場合、従業員エンゲージメントの強化により顧客サービスの質が向上し、結果として企業の成長につながることが期待できます。



そこでクレオは、マーケティングカンパニーの視点で、従業員・組織・顧客の三方向から課題を数字で捉え、従業員エンゲージメントを顧客満足と企業成長へつなげるパッケージ


『E² Compass』を開発しました。企業の経営・人事における課題の現状を数字で把握するだけでなく、その優先度を特定したうえで、改善施策の実行までご支援するトータルソリューションです。


本ウェビナーでは、『E² Compass』によって企業のどんな課題が、どんな形で可視化され、それがどんな具体的施策につながるかを、事例を通して紹介します。



戦略人事の視点から企業を成長させるヒントを知りたい方は、ぜひお申込みください。



なお、本ウェビナーは株式会社クレオが主催し、E² Compassの課題対応パートナーである株式会社日本能率協会コンサルティング（JMAC）が特別協力として登壇します。


※2025年12月に実施した内容の再放送となります。



セミナーに申し込む(https://kreo.jp/seminar/260601_e2compass?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=260601_e2compass)



【セミナー概要】


セミナータイトル：「『従業員』『組織』『顧客』視点の課題解決で企業の成長を支える――“三方良し”の従業員エンゲージメント向上ソリューション『E² Compass』」


セミナー公開期間：2026年6月1日(月) 10:00 ～ 6月12日(金)17:00


形式：オンラインセミナー/アーカイブ方式（収録動画を配信）


視聴：YouTube（限定公開）　※お申込者様に視聴URLを送付


参加費：無料


所要時間：約40分


※本ウェビナーは2025年12月に実施した内容の再放送となります。


　



【セミナープログラム】


1. 従業員エンゲージメントの向上が一層求められる背景


2. クレオが考える従業員エンゲージメント


3. 従業員エンゲージメント向上ソリューションE² Compass（イーツーコンパス）のご紹介


4. 事例（スーパーマーケットA社）ご紹介


１.調査概要・結果　２.ご提案施策の方向性　


5. E² Compassを起点としたご支援メニューご紹介



セミナーに申し込む(https://kreo.jp/seminar/260601_e2compass?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=260601_e2compass)



■問い合わせ先


株式会社クレオ　マーケティング本部


担当　滝源・横井


E-mail：marketing-ae@kreo.jp （お問い合わせ専用）



■会社概要


企業名：株式会社クレオ


所在地：東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル5F


代表者：代表取締役社長 横井司


事業内容：マーケティング、広告・プロモーションのトータルソリューション


設立：1968年12月


資本金：8,284万円


URL：https://kreo.jp/