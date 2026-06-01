「『従業員』『組織』『顧客』視点の課題解決で企業の成長を支える――従業員エンゲージメント向上ソリューション」6/1～6/12ウェビナー再放送
生活者視点をベースにマーケティング支援を行う株式会社クレオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横井 司）は、2026年6月1日(月) 10:00 ～ 6月12日(金) 17:00の12日間にわたり、無料オンラインウェビナー「『従業員』『組織』『顧客』視点の課題解決で企業の成長を支える――“三方良し”の従業員エンゲージメント向上ソリューション『E² Compass』 」を配信します。
今日の人手不足社会において、従業員が自社に対して感じる『絆』である従業員エンゲージメントを高めることは、どんな企業にとっても重要な課題です。
特に顧客接点が多い企業の場合、従業員エンゲージメントの強化により顧客サービスの質が向上し、結果として企業の成長につながることが期待できます。
そこでクレオは、マーケティングカンパニーの視点で、従業員・組織・顧客の三方向から課題を数字で捉え、従業員エンゲージメントを顧客満足と企業成長へつなげるパッケージ
『E² Compass』を開発しました。企業の経営・人事における課題の現状を数字で把握するだけでなく、その優先度を特定したうえで、改善施策の実行までご支援するトータルソリューションです。
本ウェビナーでは、『E² Compass』によって企業のどんな課題が、どんな形で可視化され、それがどんな具体的施策につながるかを、事例を通して紹介します。
戦略人事の視点から企業を成長させるヒントを知りたい方は、ぜひお申込みください。
なお、本ウェビナーは株式会社クレオが主催し、E² Compassの課題対応パートナーである株式会社日本能率協会コンサルティング（JMAC）が特別協力として登壇します。
※2025年12月に実施した内容の再放送となります。
セミナーに申し込む(https://kreo.jp/seminar/260601_e2compass?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=260601_e2compass)
【セミナー概要】
セミナータイトル：「『従業員』『組織』『顧客』視点の課題解決で企業の成長を支える――“三方良し”の従業員エンゲージメント向上ソリューション『E² Compass』」
セミナー公開期間：2026年6月1日(月) 10:00 ～ 6月12日(金)17:00
形式：オンラインセミナー/アーカイブ方式（収録動画を配信）
視聴：YouTube（限定公開） ※お申込者様に視聴URLを送付
参加費：無料
所要時間：約40分
※本ウェビナーは2025年12月に実施した内容の再放送となります。
【セミナープログラム】
1. 従業員エンゲージメントの向上が一層求められる背景
2. クレオが考える従業員エンゲージメント
3. 従業員エンゲージメント向上ソリューションE² Compass（イーツーコンパス）のご紹介
4. 事例（スーパーマーケットA社）ご紹介
１.調査概要・結果 ２.ご提案施策の方向性
5. E² Compassを起点としたご支援メニューご紹介
セミナーに申し込む(https://kreo.jp/seminar/260601_e2compass?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=260601_e2compass)
■問い合わせ先
株式会社クレオ マーケティング本部
担当 滝源・横井
E-mail：marketing-ae@kreo.jp （お問い合わせ専用）
■会社概要
企業名：株式会社クレオ
所在地：東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル5F
代表者：代表取締役社長 横井司
事業内容：マーケティング、広告・プロモーションのトータルソリューション
設立：1968年12月
資本金：8,284万円
URL：https://kreo.jp/