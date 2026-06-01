【三菱ＵＦＪ銀行】新生活に慣れた今こそおトクにお金の管理をスタート。現金最大2万円をプレゼントする口座開設キャンペーンを6月1日（月）から開始！

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下、ＭＵＦＧ）の連結子会社である株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下、当行）は、2026年6月1日（月）よりアプリで普通預金口座を開設された方を対象に「エムットでスタート！夏エンジョイキャンペーン アプリでの口座開設＋入金で現金最大2万円プレゼント」を開始します。

■この夏、「挑戦を後押しするチカラ」に

新生活が落ち着いた今、夏に向けて旅行や趣味、自己投資など、改めて自分を振り返って何に挑戦したいのかじっくり考えるタイミングではないでしょうか。

特に、進学や就職など新たな環境での生活をスタートさせた方にとって、初めての給与や仕送り、アルバイト収入をどのように使うかなど、改めて自分なりのお金の使い方に向き合う時期でもあります。

一方で、キャッシュレス決済やサブスクリプションサービスの利用が増える中、「気が付いたらお金が減っている」「何にどれくらい使っているのか把握しきれない」といった場面も少なくありません。

まずはお金の流れをきちんと把握することが大切です。

■身近なところから始める、お金の管理

お金の管理といっても、何か特別な準備をするのではなく、日々のお金の出入りを見える化し、自分に合った管理方法を整えることが、無理なく始められる第一歩となります。

当行が提供する「エムット」は、こうした日常のお金の管理をサポートするサービスであり、本キャンペーンは、その第一歩を後押しするものです。

■口座開設キャンペーンの概要

本キャンペーンでは、2026年6月1日（月）よりアプリで普通預金口座を開設したお客さまを対象に、所定の残高条件達成で現金最大2万円をプレゼントします。

常設の口座開設プランと比べて特典金額は最大10倍となっており、「そろそろお金の管理を始めたい」と考えている方にとって、おトクにスタートできる内容です。

※その他留意事項など、施策詳細は下記ページをご確認ください。

＞口座開設プラン／夏エンジョイキャンペーンについてくわしくはこちら(https://www.bk.mufg.jp/kouza/lp/mtto/presents/plan/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=affiliate&utm_campaign=kouza_20260601_PRTimes_kouza_presents_plan&pid=hp_ad&c=kouza_presents_plan&af_adset=PRTimes_260601)

■今後

当行は、お客さま一人ひとりのライフステージや価値観に合わせて、口座開設をはじめとした日常のお金の管理をより身近で始めやすいものとし、お金との向き合い方を無理なく整えていける環境づくりに取り組んでいきます。