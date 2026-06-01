札幌市南区に、植物ケアを手がける植物専門店「PLANTHINK」2026年6月27日（土）オープン

株式会社あいプラン

あいプラングループの有限会社セレモサプライは2026年6月27日（土）、札幌市南区に植物専門店「PLANTHINK（プランシンク）」をオープンします。“LIFELONG GREEN”をコンセプトに、植物と長く心地よく暮らすための「植物ケア」を中心に、ブライダル装花やギフトも展開。人と植物のつながりをつむぐ場所として、植物とともに育む暮らしを北海道から提案します。

あいプラングループの有限会社セレモサプライ（本社：北海道札幌市）は、札幌市南区に植物専門店「PLANTHINK（プランシンク）」を、2026年6月27日（土）にオープンいたします。

「PLANTHINK」は、“LIFELONG GREEN”をコンセプトに、植物を一時的なインテリアや贈り物としてではなく、暮らしの中で長く寄り添い、ともに時間を重ねていく存在として提案する新しいショップです。

植物は、ただ飾るものではありません。芽吹きに背中を押されたり、葉音に気持ちが整ったり、日々の小さな変化が暮らしの中に静かな豊かさをもたらしてくれます。大きくなれば鉢を替え、元気がなければ状態を見ながら手をかける。そうして時間を重ねるうちに、植物は「飾るもの」から、家族のように寄り添う存在へと変わっていきます。

PLANTHINK店内

あいプラングループはこれまで、結婚式や葬儀をはじめとする人生の大切なセレモニーにおいて、花を通じて想いを届ける場面に数多く携わってまいりました。晴れの日を彩るブーケや会場装花、大切な人を偲ぶ供花、感謝や祈りを伝える花など、人生の節目にはいつも花が寄り添っています。

そうした経験を通じて培ってきた花や植物への知見、フローリストの技術、想いを汲み取る提案力を、人生の節目だけでなく、植物と人の暮らし、そのあいだに流れる時間にも広げていきたい。そんな想いから誕生するのが「PLANTHINK」です。

店名は、植物を意味する「PLANT」と、植物と人との共存を考える「THINK」、そしてあいプラングループの「PLAN」に由来しています。あいプランが大切にする「人のつながりをつむぐ」という想いを受け継ぎ、PLANTHINKは人と植物のつながりをつむぐ場所として、北海道から新しい植物との関係を提案してまいります。

■植物と長く心地よく暮らすための「植物ケア」

PLANTHINKが中心に展開するのは、植物と長く心地よく暮らすための「植物ケア」です。元気をなくした植物や、状態が気になる植物を丁寧に見つめ直し、メンテナンスや植え替えを通じて、植物と人の暮らしを心地よくつなぎ直します。

植物は、購入した瞬間が完成ではありません。置かれる環境、季節、水やりの頻度、鉢の大きさ、日当たりなどによって、日々状態が変化していきます。新しい葉が開く喜びがある一方で、葉の色が悪くなる、元気がなくなる、根詰まりを起こすなど、育てる中で悩みが生まれることもあります。

同店では、植物の状態を見ながら、メンテナンスや植え替え、育て方の相談、ケア用品の提案などを行います。

「鉢を替えるタイミングがわからない」「水をあげすぎていないか不安」「葉が落ちてきた理由を知りたい」など、言葉にしづらい植物の変化や日常的な悩みにも対応。植物を“買って終わり”にするのではなく、迎えた後の時間まで寄り添い、植物と人が長く心地よく付き合える関係づくりをお手伝いします。

また、店頭では、観葉植物を中心に、植物の健やかな成長を支えるサプリメントやケア雑貨なども展開。植物の状態や暮らし方に合わせて、ケア用品や管理方法も含めた提案を行います。

■植物ケアのパイオニア「REN」が技術監修

植物ケアは、北海道ではまだ珍しい取り組みです。PLANTHINKでは、東京都港区三田の植物専門店「REN」代表・川原伸晃氏による技術指導を受けながら、植物のメンテナンスや植え替え、育て方の相談などに取り組んでまいります。

RENは1919年創業の植物専門店で、業界初の植物ケアサービス「プランツケア(R)」を手掛けるなど、植物と人の暮らしをつなぐ取り組みを続けてきました。2011年には植物店として初めてグッドデザイン賞を受賞し、2025年にはGlobal Design Awardsを受賞するなど、国内外で評価されています。

植物を手入れする様子

■ブライダル装花やギフトにも対応

ブライダル分野では、あいプラングループが結婚式の場面で培ってきた20年以上の実績と、フローリストの技術を活かし、ブーケや会場装花を提案します。衣裳や会場の雰囲気、季節感、ふたりらしさに寄り添い、特別な一日を花で彩ります。

また、花束やお祝いのスタンド花、観葉植物など、シーンや想いに寄り添うギフトにも対応。切り花の店頭販売は行わず、祝い花、花束は公式ECショップまたは事前予約注文にて承ります。

■北海道から、人と植物の新しい関係をつむぐ

澄んだ空気、豊かな森、季節の移ろいがある北海道。植物が環境とともに生きている姿を身近に感じながら、私たちは暮らしてきました。PLANTHINKは、植物を単なる「飾るもの」ではなく、暮らしを共にする存在として提案します。

植えること、育てること、世話すること。

そのすべてに、考えや気持ちが宿っています。

植物と向き合う時間は、自分の暮らしと向き合う時間でもあります。PLANTHINKは、植物ケアを通じて、人と植物の新しい関係を北海道からつむいでまいります。

店舗概要

PLANTHINK（プランシンク）

オープン日： 2026年6月27日（土）

住所： 〒005-0038 北海道札幌市南区南38条西11丁目8-1

TEL： 011-583-0878

営業時間： 10:30～18:30

定休日： 水曜日

主なサービス： 植物ケア、植物のメンテナンス、植え替え、育て方の相談、ケア用品・植物・アイテム販売、ブライダルブーケ、会場装花、EC・予約注文による祝い花・花束ほか

公式サイト： https://planthink.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/planthink_plants/

※切り花の店頭販売はございません。祝い花、花束は、公式ECショップまたは予約注文にて承ります。

※公式ECショップおよび各種ページは、今後順次公開予定です。

PLANTHINK外観

■担当者コメント

PLANTHINK ブランドマネージャー 長谷川 実砂紀

このたび、植物ケアを中心とした植物専門店「PLANTHINK（プランシンク）」をオープンすることになりました。私たちは、これまで人生の節目に寄り添う仕事に携わる中で、「暮らしを整えること」や「心がほっとできる空間」の大切さを感じてきました。植物は、ただ空間を彩るだけではなく、毎日の気持ちを穏やかにし、忙しい日々の中に小さな癒しを与えてくれる存在です。

PLANTHINKでは、植物選びだけでなく、植え替えや剪定、育て方の相談、メンテナンスなどを通じて、購入後も安心して植物と過ごしていただけるようサポートしてまいります。植物を通して、暮らしが少し豊かに、気持ちが少し前向きになるきっかけを届けていけたら嬉しく思います。

会社概要

あいプラングループ

昭和５年（1930年）、札幌市で仕出し業として創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

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