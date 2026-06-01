この不倫、男子禁制。レジェンド百合作家が贈る待望新作！岸虎次郎『旧友と不倫してみた(1)』が6月1日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はNOiPA COMiCS レーベルより2026年6月1日にコミックス『旧友と不倫してみた(1)』（著：岸虎次郎）を発売いたします。

人妻（束縛夫に縛られる専業主婦）× 人妻（夫婦円満バリキャリOL）

岸虎次郎『旧友と不倫してみた(1)』

■あらすじ

『あたしの愛しさが少しでも伝わるように 丁寧に 優しく おずおずと 智花に入ってみた』

結婚10年目。優しい夫と、平穏な幸せの中にいた愛由奈。

そんな彼女の日常は、同窓会での再会を機に静かに揺らぎ始める。



目の前に現れたのは、かつての親友であり、密かな憧れでもあった智花。

しかし再会した彼女は、厳格な夫に支配され、自分を殺して生きる専業主婦となっていた。

痛々しいほど脆い親友の姿に、愛由奈の心には名前のない感情が溢れ出す。



レジェンド百合作家・岸虎次郎が描く、史上最も背徳的で美しい…人妻同士の不倫愛。

▼30秒でわかる！見どころ紹介■コミックス情報

NOiPA COMiCS

『旧友と不倫してみた(1)』

著 ：岸虎次郎

発売日：2026年6月1日

価格 ：880円（税込）

ISBN ：978-4-8236-1074-5

詳細 ：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/(https://app.gotbb.jp/redirect/4ZFD9YDJHA)

■著者情報

岸虎次郎 （きしとらじろう）



1997年『COLORFUL』(集英社刊)にて漫画家デビュー。



その後、

『MAKA-MAKA』(ジャイブ)

『冗談だよ、バカだな』(太田出版)

『僕と』（リブレ出版）

『オトメの帝国』（集英社）

など、多方面にて活躍中。



2026年 『コミックノイパ』にて『旧友と不倫してみた』を連載中。



■著者SNS：@kishitorajiro(https://x.com/kishitorajiro)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/381_1_f4c917c28d5d10a703b87044222d13c5.jpg?v=202606011051 ]

詳細はこちら :https://app.gotbb.jp/redirect/4ZFD9YDJHA

■応援団店特典配布店舗はこちら :https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/ouen-store.php

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※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

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info-got@gotbb.co.jp

◼︎2ヶ月連続刊行決定『旧友と不倫してみた(2)』7月1日発売予定！

岸虎次郎『旧友と不倫してみた(2)』

『旧友と不倫してみた(2)』

著者：岸虎次郎

電車の中で、愛由奈の家で、旦那のいる部屋の前で…

場所を変え、旧友との不倫は勢いを増していく──

■NOiPA COMiCS

エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。

今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…

誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を

もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!

成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、

色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…

そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。

・NOiPA COMiCS 公式サイト：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics.php

・NOiPA COMiCS 公式X：https://twitter.com/gxg_comics