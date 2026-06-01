この不倫、男子禁制。レジェンド百合作家が贈る待望新作！岸虎次郎『旧友と不倫してみた(1)』が6月1日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はNOiPA COMiCS レーベルより2026年6月1日にコミックス『旧友と不倫してみた(1)』（著：岸虎次郎）を発売いたします。
人妻（束縛夫に縛られる専業主婦）× 人妻（夫婦円満バリキャリOL）
岸虎次郎『旧友と不倫してみた(1)』
『あたしの愛しさが少しでも伝わるように 丁寧に 優しく おずおずと 智花に入ってみた』
結婚10年目。優しい夫と、平穏な幸せの中にいた愛由奈。
そんな彼女の日常は、同窓会での再会を機に静かに揺らぎ始める。
目の前に現れたのは、かつての親友であり、密かな憧れでもあった智花。
しかし再会した彼女は、厳格な夫に支配され、自分を殺して生きる専業主婦となっていた。
痛々しいほど脆い親友の姿に、愛由奈の心には名前のない感情が溢れ出す。
レジェンド百合作家・岸虎次郎が描く、史上最も背徳的で美しい…人妻同士の不倫愛。
▼30秒でわかる！見どころ紹介
■コミックス情報
NOiPA COMiCS
『旧友と不倫してみた(1)』
著 ：岸虎次郎
発売日：2026年6月1日
価格 ：880円（税込）
ISBN ：978-4-8236-1074-5
詳細 ：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/(https://app.gotbb.jp/redirect/4ZFD9YDJHA)
■著者情報
岸虎次郎 （きしとらじろう）
1997年『COLORFUL』(集英社刊)にて漫画家デビュー。
その後、
『MAKA-MAKA』(ジャイブ)
『冗談だよ、バカだな』(太田出版)
『僕と』（リブレ出版）
『オトメの帝国』（集英社）
など、多方面にて活躍中。
2026年 『コミックノイパ』にて『旧友と不倫してみた』を連載中。
■著者SNS：@kishitorajiro(https://x.com/kishitorajiro)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/381_1_f4c917c28d5d10a703b87044222d13c5.jpg?v=202606011051 ]
詳細はこちら :
https://app.gotbb.jp/redirect/4ZFD9YDJHA
■応援団店特典
配布店舗はこちら :
https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/ouen-store.php
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
◼︎2ヶ月連続刊行決定『旧友と不倫してみた(2)』7月1日発売予定！
岸虎次郎『旧友と不倫してみた(2)』
『旧友と不倫してみた(2)』
著者：岸虎次郎
電車の中で、愛由奈の家で、旦那のいる部屋の前で…
場所を変え、旧友との不倫は勢いを増していく──
■NOiPA COMiCS
エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。
今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…
誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を
もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!
成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、
色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…
そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。
・NOiPA COMiCS 公式サイト：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics.php
・NOiPA COMiCS 公式X：https://twitter.com/gxg_comics