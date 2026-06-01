ずっと忘れられなかった──7歳差の幼馴染再会BL！ 丹良たまこ『ぜんぶ欲しがりな君のせい』が6月1日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年6月1日にコミックス『ぜんぶ欲しがりな君のせい』（著：丹良たまこ）を発売いたします。

執着強めなイケメン大学生 × ちょろカワほだされ社会人

丹良たまこ『ぜんぶ欲しがりな君のせい』

■あらすじ

「我慢しなくていいよ、あの時みたいに見ててあげるから」



とにかく「気持ちいいことが大好き」で、

男遊びに明け暮れていたゲイの千晃(ちあき)は、

年下の幼馴染・蓮(れん)にセフレとの行為の現場を目撃されてしまう。



それ以来きっぱり心を入れ替えて生まれ変わった――はずだったが、

気持ちいいことはやめられず、オモチャを使ったひとり遊びに夢中になる日々。

そんなある日、蓮の成人祝いをきっかけに大学生になった彼と再会するも、

部屋に隠していたオモチャが見つかってしまい――？！



止まっていたふたりの時間が動き出す、

7年ぶりの再会から始まる年の差エモーショナル・ラブ！



「こんなぐちゃぐちゃになっちゃうのも気持ちよすぎて堪らないのもぜんぶ俺のせいだって言って」

■コミックス情報

Bivy comic

『ぜんぶ欲しがりな君のせい』

著者 ： 丹良たまこ

発売日：2026年6月1日

価格 ：880円（税込）

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1072-1

詳細 ：https://bivy-comic.com/(https://bivy-comic.com/line-up/20260601_02)

■著者情報

丹良たまこ（にらたまこ）

とにかく目を惹く美麗な絵柄と万人受けするキャラクタービジュアルが魅力的。

また、繊細な表情の描写力に裏打ちされたリアルな感情表現も見事で、ついつい応援したくなってしまう「かわいらしさ」と、時に切なさを内包する「エモさ」を両立させたストーリー作りが上手な作家。



本作が初の商業BL連載＆紙コミックス化！

著者SNS：@2ra_tmk0(https://x.com/2ra_tmk0)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/382_1_762bdbd47539aacad5b53a405504914b.jpg?v=202606011051 ]

詳細はこちら :https://bivy-comic.com/line-up/20260601_02

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル

『ボーイズファン』

『spicomi（スピコミ）』

『NuPu（ヌプ）』

『MooiComics（モーイコミックス）』

上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。

「もっとBLが好きになる」

「刺激の、その先。」

「心も躰もひとつに交わる溺愛系」

「あなたの心を刺激する」

魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。

- Bivy comic 公式サイト：https://bivy-comic.com/- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic