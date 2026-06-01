えっちでキュートなラブストーリーBL！ 茶柱ぷぅ『フィクションがとまらない』が6月1日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年6月1日にコミックス『フィクションがとまらない』（著：茶柱ぷぅ）を発売いたします。
クールに見えて実は嫉妬深い大学生 × 性欲『強』だけど心はピュアな大学生
茶柱ぷぅ『フィクションがとまらない』
脚の怪我で部活を引退することになった大学生でゲイの間宮（まみや）。
それ以降、１日に何度も抜かないといけないほど、性欲が止まらなくなってしまった！
ある日、間宮は大学の文化祭で文芸部が出していたBL小説を購入する。
興味本位で買った小説だったが内容だけでなく、主人公二人の初めてのHシーンを読んで、自分もこんなふうに好きになった相手に迫られたり、触られたり、抱かれたいと思うほどハマってしまう。
そこで間宮は小説の感想を伝えるため、著者の佐々野（ささの）を見つけ出す。
はじめは著者として、純粋に尊敬し慕っていたが、彼の唇や鎖骨にエロさを感じ始めるように…。
そんな中、日課となった一人Hをしていると、妄想の相手が佐々野に変わっていき…!?
こんなに妄想しちゃうのは、性欲がたまってるから!? それとも先輩のことが…
■コミックス情報
Bivy comic
『フィクションがとまらない』
著者 ：茶柱ぷぅ
発売日：2026年6月1日
価格 ：825円（税込）
判型 ：B6
ISBN ：978-4-8236-1071-4
詳細 ：https://bivy-comic.com/(https://bivy-comic.com/line-up/20260601_03)
■著者情報
茶柱ぷぅ（ちゃばしら ぷぅ）
2018年デビュー。
他社も含めて既刊コミックスは７冊刊行。
安定したクオリティの高い絵柄が特徴。
前作（弊社刊『とろけて満ちてあふれるまで』2024年11月1日発売）のコミックスから約1年半、待望の新作コミックス！
著者SNS：@(https://x.com/BTA_puu)BTA_puu(https://x.com/BTA_puu)
■新刊購入特典
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/383_1_e7a222895ab99b051858fb35167864b7.jpg?v=202606011051 ]
詳細はこちら :
https://bivy-comic.com/line-up/20260601_03
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
■既刊も好評発売中
茶柱ぷぅ『とろけて満ちてあふれるまで』
『とろけて満ちてあふれるまで』
著 ：茶柱ぷぅ
価格 ：814円（税込）
判型 ：B6判
ISBN ：978-4-8236-0765-3
■Bivy comic
BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル
『ボーイズファン』
『spicomi（スピコミ）』
『NuPu（ヌプ）』
『MooiComics（モーイコミックス）』
上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。
「もっとBLが好きになる」
「刺激の、その先。」
「心も躰もひとつに交わる溺愛系」
「あなたの心を刺激する」
魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。
- Bivy comic 公式サイト：https://bivy-comic.com/
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