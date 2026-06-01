相手を惚れさせたら1000万!!!!!?????AV男優同士の××××バトル開幕！いがよ賄『エッジバトル・マネーショット』が6月1日発売！

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株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年6月1日にコミックス『エッジバトル・マネーショット』（著：いがよ賄）を発売いたします。


テクニシャンなS系色男攻め VS 愛されおバカなやんちゃ受け



いがよ賄『エッジバトル・マネーショット』

■あらすじ

「あんなに我を忘れるようなセックスをしたのは、はじめてかもしれない。」

――愛のあるセックスに定評のある新人AV男優・安西（あんざい）のもとに、
出演料1000万円の超大型企画が舞い込む！
しかし、その主演の座を争うライバルとして現れたのは、
同じ事務所に所属するベテラン男優・蔦谷（つたや）だった。
仕事において≪気持ち≫が大事な安西と≪技術≫が大事の蔦谷。
犬猿の仲である二人に課せられた勝負の内容は――「相手を惚れさせること」！？

愛か技術か、矛盾だらけの××××バトルinベッド、いざ開幕。

※本書は、現在配信している「セックスバトル・マネーショット」を改題したものです。同タイトルの1話～7話の内容が含まれております。重複購入にご注意下さい。
















■コミックス情報

Bivy comic


『エッジバトル・マネーショット』


著者 　：いがよ賄


発売日：2026年6月1日


価格　：880円（税込）


判型　：B6


ISBN ：978-4-8236-1070-7



詳細 ：https://bivy-comic.com/(https://bivy-comic.com/line-up/20260601_01)



■著者情報

いがよ賄（いがよわい）

本作が初のコミックス化作品！
高い画力を生かした構図や体位でダイナミックに見せるエロは、


他の作家と一線を画す迫力があります。
圧倒的なエロ描写力と、隠された秘密への引き。


エロもストーリーも、どちらも全力で楽しませてくれる魅力的な作家。




著者SNS：@(https://x.com/waigayowai)waigayowai(https://x.com/waigayowai)


■新刊購入特典

書店特典一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/384_1_1384b15e4a71d5bf1216dee114374b08.jpg?v=202606011051 ]


詳細はこちら :
https://bivy-comic.com/line-up/20260601_01


※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。



【お問い合わせ先】


info-got@gotbb.co.jp



■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル


『ボーイズファン』


『spicomi（スピコミ）』


『NuPu（ヌプ）』


『MooiComics（モーイコミックス）』


上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。


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