【マイボトルに】“なんかこれ持ちたくなる”を目指した、holmsのハンドル付きボトル登場

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「holms ハンドル付きボトル 450」を2026年5月に発売しました。

マイボトルって、正直もうたくさんある。

機能も似ているし、

容量もそこまで変わらない。

だからこそ最近は、

「なんかこれ持ちたくなる」

そんな感覚が、

ボトル選びで大事になってきています。

「holms ハンドル付きボトル 450」は、

毎日の持ち歩きになじむ空気感を目指したステンレスボトルです。

“毎日持つもの”だからこそ

通勤、通学、デスクワーク。

マイボトルは、

毎日持ち歩くものになりました。

だからこそ必要なのは、

ただ保冷・保温できるだけではなく、

自然と手に取りたくなる存在であること。

holmsは、

インテリアやファッションになじむような、

落ち着いたカラーとシンプルな佇まいに仕上げています。

“持ちやすい”が意外と大事

フタにはハンドル付き。

指を通してサッと持てるので、

バッグや荷物を持ちながらでも持ちやすくなっています。

この“ちょっと持ちやすい”が、

毎日の中では意外と大きな違いになります。

スリムだから自然に持ち歩ける

本体はスリム形状。

バッグにも入れやすく、

リュックのサイドポケットにも収まりやすいサイズ感です。

大きすぎず、小さすぎない450ml。

日常使いにちょうどいい容量になっています。

“使っていて気持ちいい”細かな配慮

底面にはラバー付き。

テーブルに置いた時の音を抑えながら、

傷つきにくくしています。

さらに飲み口内部には、

氷をブロックするステンレス製フィルター付き。

毎日使うものだからこそ、

細かな使いやすさにもこだわりました。

生活になじむボトルへ

ボトルを“持ち歩く”というより、

自然と生活になじんでいる。

「holms ハンドル付きボトル 450」は、

そんな感覚を目指したボトルです。

商品概要

アイボリーグレージュ[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/388_1_023fbd85748fc69ec603b6923cfe2b69.jpg?v=202606011051 ]

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/オンラインストア :https://cbj-store.com/YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com