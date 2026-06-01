ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497、以下：ユナイテッド）は、株式会社WAKA（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野田 慶多、以下：WAKA、読み：ワカ）へ出資いたしました。

ユナイテッド、次世代エンタメ産業「Roblox」活用のマーケティング支援・日本IPのグローバル展開を手掛ける「WAKA」に出資

■WAKAの事業について

WAKAは、「熱中を、新たな価値へ昇華させる。」をミッションに掲げ、企業やIP(*1)の魅力をRoblox上の体験へと変換し、α世代・Z世代との新たな接点を創出しています。

同社は、Roblox上で2つの事業を展開しており、1つは、企業のブランド・商品・IPの魅力を伝えるためのRobloxゲームを企画・開発・運営し、α世代・Z世代へのリーチを支援するブランデッドエンターテイメント事業です。もう1つの事業は、Roblox上の人気ゲームに対し、買収・IPコラボ・公式パブリッシング等の手段で再プロデュースし、国内IPのグローバル展開を加速するコンテンツプロデュース事業です。

*1 IP：「知的財産」Intellectual Propertyの略語。アニメ・ゲームなどのコンテンツとそのキャラクターが代表例

■ユナイテッドによるWAKAへの出資の背景

Robloxは、25歳以下の若年層を中心に、世界に月間アクティブユーザー数3.8億人を有すると推計されているオンラインゲーミングプラットフォームです。(*2)主な特徴として、ユーザーがゲームを開発してコンテンツを提供することができ、現在4,000万本以上のゲームが公開されています。WAKAは、2023年に創業したスタートアップながら日本を代表するナショナルクライアントや自治体などとの取り組みを進めており、Robloxを活用したブランデッドエンターテイメント事業の拡大を目指しています。企業・自治体のブランド・商品・IPをRoblox上のゲーム体験として企画・開発・運営することで、若年層との接点創出を支援しています。

また、日本IP×Robloxによるゲーム買収・パブリッシング事業の立ち上げも進めており、人気アニメIPのゲーム化ライセンス獲得や複数のゲーム買収案件が進行しています。

代表の野田氏をはじめ、Roblox及びIPに類まれな強みを有するチームであり、急速に成長する当該市場をけん引する企業になることを期待し、この度出資することを決定いたしました。

*2：Backlinko「Roblox User and Growth Stats You Need to Know(2026年)」

■今後の展望

WAKAは今回調達した資金で、ブランデッドエンターテイメント事業の拡大と、日本IP×Robloxによるゲーム買収・パブリッシング事業の本格化を加速していく予定です。ユナイテッドとしても、WAKAの事業拡大とさらなる成長に向け支援してまいります。

■ユナイテッド株式会社 投資事業について

ユナイテッドは「意志の力を最大化し、社会の善進を加速する。」をパーパスに掲げ、投資事業、個別指導塾事業、アドテク事業を中心に事業展開するコングロマリット企業です。

投資事業においては、インターネットビジネスの黎明期から20年以上に渡って数々のベンチャー・スタートアップ企業に投資を行い、投資先企業の成長・EXITに寄り添ってまいりました。

現在は国内のシード～アーリーステージのベンチャー・スタートアップ企業を主な投資対象としております。投資はすべて自己資金で行っているため、柔軟かつスピーディーな意思決定が可能です。

投資後には、長年の事業運営・投資経験により培った事業・組織運営ノウハウの提供、及び資金調達・EXIT支援等を行っております。

ユナイテッドは今後も、有望なビジネスモデルを持つベンチャー・スタートアップ企業への投資を積極的に行ってまいります。

■会社概要

出資先名 ：株式会社WAKA

本社所在地：〒141-0021 品川区上大崎2-10-34

設立日 ：2023年1月24日

代表者 ：代表取締役社長 野田 慶多

事業内容 ：Robloxを活用したブランデッドエンターテイメント事業、コンテンツプロデュース事業

URL ：https://waka-studio.com/

ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規（はやかわ とものり）

事業内容 ：投資事業、個別指導塾事業、アドテク事業

URL ：https://united.jp/